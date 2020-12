Nemocnica poskytne cez sviatky videohovor pacienta s rodinou

Časy na hovory sú presne vyhradené.

23. dec 2020 o 9:42 TASR

ZVOLEN. Pacienti s ochorením covid-19, ktorí ležia vo zvolenskej nemocnici, sa môžu cez sviatky spojiť so svojou rodinou videohovorom.

Zvolenská nemocnica spustila tento systém spojenia pacientov s rodinnými príslušníkmi od 21. decembra.

Každý, kto oň prejaví záujem, bude musieť kontaktovať nemocnicu vopred e-mailom na hovor@nzv.agel.sk.

"Rodinný príslušník si takto dohodne konkrétny deň a hodinu, kedy by sa mohol so svojím blízkym na oddelení spojiť. Následne dostane do e-mailovej schránky odkaz, ktorý mu v dohodnutý deň a hodinu umožní po prekliknutí videohovor," vysvetlila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.

Podmienkou je, aby ten, kto sa chce so svojou rodinou spojiť, mal prístup na internet a aktívny Google účet. Videohovor je možné uskutočniť prostredníctvom počítača, notebooku alebo mobilného telefónu (Android, iOS). Pri použití mobilného telefónu alebo tabletu je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu MEET.

"Aby však boli stále dodržané prísne hygienické opatrenia na oddelení, časy budú presne vyhradené a jeden hovor bude môcť trvať najdlhšie desať minút. Pacienti, s ktorými sa bude chcieť rodina spojiť, musia byť schopní komunikácie a nesmú mať poruchy vedomia," pripomína Pavliková.

Hovory, ktoré chcú rodinní príslušníci uskutočniť od 24. do 26. decembra, si musia dohodnúť na uvedený e-mail najneskôr do 23. decembra od 8.00 do 14.00 h.