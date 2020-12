Vianočná anketa so športovcami. Ako budú tráviť sviatky?

Vianočná anketa so športovcami spätými s naším regiónom.

21. dec 2020 o 9:54 Stanislav Černák

ZVOLEN. Rok 2020 bol zrejme pre každého jedného z nás najťažším, aký kedy zažil. Pandémia sužuje celý svet, obmedzuje normálny chod v každej životnej sfére. Pociťujú to aj športovci, ktorí si uvedomujú, že aj najkrajšie sviatky v roku budú iné.

Piatim športovcom spätým so Zvolenom sme položili tri rovnaké otázky, týkajúce sa blížiacich sa vianočných sviatkov.

Otázky, ktoré sme položili športovcom: 1, Blížiace sa najkrajšie sviatky v roku budú tento rok iné. Poznačené pandémiou. Ako ich strávite? 2, Aký darček by vás najviac potešil? 3, Dávate si novoročné predsavzatia, ak áno, tak aké?

Ľuboš Nemec, zvolenský rodák, majster SR v plážovom volejbale a volejbalista VKP Bratislava

Ľuboš Nemec. (zdroj: TASR)

1. Vianočné sviatky strávim v kruhu svojich najbližších. Na Štedrý deň doobeda si už tradične pôjdem s mojou snúbenicou Evkou vyšliapať nejaký vrch na skialpoch. Poobede pomôžeme s prípravou večere a zvyšok dňa trávime s rodinou.

Nasledujúce dni som sa mal presunúť na prípravu do národného tímu, kde sme sa mali pripravovať na kvalifikáciu na majstrovstvá Európy 2021, ale kvôli pandémii to museli odložiť. Keďže naša volejbalová extraliga má pauzu cez vianočné obdobie, tak tieto sviatky využijem najmä na zimné športy, ako lyžovanie a skialp. Silvester a príchod nového roka by sme chceli osláviť na Chopku, ale či tam pôjdeme, bude záležať od aktuálnej situácie a platných opatrení.

2. Každý darček, ktorý dostanem, mi spraví radosť, ale keďže som aktívny športovec, vždy ma najviac potešia športové darčeky. Zamiloval som si skialpinizmus, ktorému sa venujem vo voľnom čase, a teda akákoľvek výbava alebo príslušenstvo vhodné na tento šport mi vždy spraví veľkú radosť.

3. Novoročné predsavzatia si nedávam a nebude tomu inak ani tento rok. Myslím si, že keď človek chce niečo zmeniť, tak to má urobiť hneď a pokiaľ má pevnú vôľu, tak sa mu to určite podarí.

Ján Vaník, brankár MFK Zvolen

Ján Vaník- (zdroj: MFK Zvolen)

1, Aj tohtoročné vianočné sviatky budem tráviť určite s rodinou a v kruhu najbližších.

2, Ponožky. (smiech)

3, Novoročné predsavzatia si veľmi nedávam. Skôr si prajem, aby sa mi v novom roku darilo, aby všetko bolo v poriadku a aby sme ja, moja rodina a všetci známi boli zdraví. To je to najpodstatnejšie.

Jana Zrubecová, bývalá krasokorčuliarka a trénerka

Jana Zrubecová (zdroj: archív J. Zrubecovej)

1, Pár týždňov dozadu som prišla o milovaného človeka z okruhu mojej najbližšej rodiny, čiže pre mňa budú tieto sviatky po emocionálnej stránke dosť ťažké. No na štadióne počas tréningov prichádzam na chvíľku na iné myšlienky, čiže som rada, že zvolenský zimný štadión je otvorený a môžeme aspoň podľa usmernení trénovať. Ale predpokladám, že ako po iné roky, 24. – 26. 12. bude štadión zavretý a vtedy príde na rad kolotoč rozprávok, deka a tanier s vianočným pečivom.