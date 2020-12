Povesti z Podpoľania zbieral Peter Urban 40 rokov

Súťaž o knihu

„Spoznajte cez povesti tento pozoruhodný, krásny a jedinečný región Slovenska. Pretože Poľana a Podpoľanie sú naozaj nevšednou krajinou príbehov. Možno neskromne dúfam, že po prečítaní tejto knižky budete chcieť aj navštíviť miesta, kde sa odohrávali. A to nielen pre tvrdenie starých Detvanov o tom, že kto nebol na Poľane, nevidel ešte svet,“ odkazuje v knihe jej autor Peter Urban.

Kniha môže byť aj vaša, ak sa zapojíte do súťaže, ktoré prináša aktuálne číslo regionálneho týždenníka MY Zvolensko-podpolianske noviny, v predaji je do 10. 1. 2021.