Doležal o letisku Sliač: Nemôžeme udržiavať nefunkčnú spoločnosť

Ministerstvo dopravy vyhlásilo, že si splní všetky záväzky voči zamestnancom zrušenej letiskovej spoločnosti.

17. dec 2020 o 17:03 SITA

SLIAČ. Ministerstvo dopravy deklaruje, že vyplatí všetky záväzky voči všetkým zamestnancom zrušenej spoločnosti Letisko Sliač.

Letisková spoločnosť bola prevádzkovateľom civilnej časti medzinárodného verejného letiska so zmiešanou vojenskou a civilnou prevádzkou. V nasledujúcich troch rokoch sa bude letisko rekonštruovať, prevádzka pre civilných cestujúcich preto nebude možná.



„My sme analyzovali, čo bude najvhodnejším riešením z pohľadu efektivity. Samozrejme, že prepustenie 37 zamestnancov vnímam citlivo, no ministerstvo ako jediný akcionár nemá zdroje na to, aby v nasledujúcich rokoch počas rekonštrukcie udržiavalo spoločnosť, ktorá nebude schopná prevádzky, a teda ani zisková,“ uviedol minister Andrej Doležal.

Hromadné prepúšťanie ohlásila spoločnosť v stredu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene.

„V závislosti od dohodnutej výpovednej lehoty budú výpovede zamestnancom doručené tak, aby sa realizácia tejto zmeny ukončila k dátumu 1. máj 2021,“ spresnil výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Roland Schaller.

Prácu si zatiaľ udržali zvyšní 12 zamestnanci, ktorí budú vykonávať nevyhnutné úkony smerujúce k zrušeniu spoločnosti.

Zamestnanci, ktorým budú doručené výpovede v druhej polovici januára a februára, budú počas výpovednej doby poberať mzdu na úrovni 80 % svojho priemerného zárobku.

O obnovení civilných letov po ukončení rekonštrukcie ešte nebolo rozhodnuté. Rezort dopravy aj ministerstvo obrany vyjadrili svoj záujem na opätovnom prevádzkovaní civilnej leteckej dopravy na tomto vojenskom letisku hneď, ako to bude možné.

Posudzovať to bude zriadená medzirezortná pracovná skupina. Rekonštrukcia letiska by mala byť hotová najskôr do konca roka 2023.