Daniel Babka o bohatej kariére, tituloch, pôsobení vo Zvolene, či korupcii v extralige

Bývaký robustný obranca odohral v HKM Zvolen štyri a pol sezóny.

14. dec 2020 o 11:51 Stanislav Černák

ROUEN/ZVOLEN. Keď pred sezónou 2019/2010 odchádzal do Francúzska, netušil, že ďalší hokejový život bude s malou prestávkou spojený práve s touto krajinou. A je s ňou spojený doteraz.

„Do Francúzska som prišiel na sklonku aktívnej kariéry. Mali sme silný tím, vyskladaný z Kanaďanov, Švédov, Fínov a domácich reprezentantov. Získal som tu dva tituly. Oba boli skvelé, napriek tomu, že prvý bol prekvapením.

O tejto finálovej sérii sa rozpráva dodnes. Hrala sa na tri víťazné zápasy, po domácich zápasoch sme prehrávali s Angers už 0:2. Ich prezident klubu sa pred tretím duelom už fotil s pohárom pre majstra. Lenže my sme u nich vyhrali oba zápasy. A doma v piatom sme ich dorazili. Bolo to heroické,“ prezradil v úvode 48-ročný bývalý robustný obranca Daniel Babka.

Odchovanec martinského hokeja pôsobil na Slovensku počas svojej kariéry vo viacerých kluboch. S Košicami a Slovanom získal majstrovské tituly, blízko k nim bol aj počas 4,5-ročného pôsobenia v HKM Zvolen. Zahral si na dvoch majstrovstvách sveta, dokonca ho mala na lane aj Carolina Hurricanes.

Daniel Babka je ženatý, s manželkou Danou má dvoch synov – Matúša a Daniela, ktorý je tiež hokejista, oblieka dres Martina.

Babka sa momentálne nachádza vo Francúzsku, keď sme ho oslovili a požiadali o rozhovor, ochotne súhlasil. S nadhľadom a noblesou si zaspomínal na svoju bohatú a úspešnú kariéru.

Máte za sebou pomerne úspešnú hokejovú kariéru. Ste trojnásobným šampiónom Slovenska (raz s Košicami, dvakrát so Slovanom),trojnásobným víťazom Kontinentálneho pohára, dvojnásobným majstrom Francúzska, reprezentovali ste Slovensko na dvoch MS (1997, 1999). Ktorý z týchto úspechov si ceníte najviac?

Každý z týchto úspechov bol niečím výnimočný a cenný. Nedá sa teda vyzdvihnúť jeden, ktorý by bol top. Tým, že sa to už všetko skončilo, beriem to ako príjemné obdobie v mojom živote.

Je aj nejaký hokejový sen, ktorý sa vám nepodarilo splniť?

Iste. Možno to bolo aj to, že som nemal odvahu prekročiť svoj tieň a skúsiť sa viac presadiť v zahraničí. Ponuky som dostával, ale väčšinou prichádzali vtedy, keď som mal podpísanú inú zmluvu. Mohol som ísť hrať do TPS Turku, ktorý mal v tom čase majstrovské ambície. Mal som tam byť jediným cudzincom.

Potom som mal ponuku od Omsku z ruskej ligy. Ponúkali obrovské peniaze, ale musel som tam ísť sám. Vtedy som si nevedel predstaviť, že by som išiel bez rodiny. Tak som nešiel.

Nelákala vás NHL?

Lákala. Možno málokto vie, že som mal podpísanú predzmluvu s Carolinou Hurricanes. Akurát bola vlna odlivu starších chalanov do NHL. Bola tam však podmienka, že musím odohrať majstrovstvá sveta. A to bolo práve v roku 2002, kedy sme sa stali svetovými šampiónmi.

Z nominácie som vypadol, možno aj na základe toho, že som už mal podpísaný prestup do Českých Budějovíc. Do Caroliny som napokon nešiel a Hurricanes vyhrali Stanley Cup v roku 2006. To vlákno bolo zaujímavo navlečené, ale nakoniec sa táto niť do mojej životnej ihly nezmestila.

A takisto viem, že mojím hendikepom bola rýchlosť. V mládežníckom veku, kedy sa ešte rozvíja výbušná a akceleračná rýchlosť, som mal problémy s kolenami – nedovyvíjané chrupavky v kolenách. Vynechal som skoro dve sezóny a potom sa to so mnou už tiahlo, prvé tri/štyri kroky som skrátka nemal.

V seniorskom hokeji ste debutovali v sezóne 1992/1993, teda ešte vo federálnej lige v drese Dukly Trenčín, odohrali ste dva zápasy, dokonca ste si pripísali na svoje konto aj jednu asistenciu. Ako si spomínate na váš debut medzi seniormi?

V seniorskom hokeji som debutoval doma v Martine v sezóne 1989/1990, kedy sme hrali druhú SNHL. Pán tréner Giblák sa vtedy podujal, že sa za rok vrátime do SNHL. Vybral niekoľko mladých hráčov, ktorí boli súčasťou áčka, a postúpili sme. To som ešte hrával centra. Pred sezónou 1992/93 som nastúpil na vojenčinu do Trenčína.

Trénovali ho František Hossa a Rudolf Uličný. Boli sme na sústredení v Nitre a ja som sa našiel na papieri napísaný v piatej obrannej dvojici. František Hossa mi hovoril – si vysoký, pôjdeš do obrany. Tak som sa začal predierať obranou, podarilo sa mi dostať napokon do tretej dvojičky a odohrať spomínané dva zápasy. Ale po zápase vo Vítkoviciach prišli do mužstva traja ďalší obrancovia a v tej dobe som už len rybárčil. Chodil som na vonkajšie zápasy v pozícii siedmeho beka, nehral som. Potom som mal striedavé štarty za Martin v SNHL. Sezónu som ani nedohral, v jej závere som si poškodil meniskus.

Tento zaujímavý rozhovor nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novín

Potom ste štyri sezóny pôsobili v materskom klube z Martina, odkiaľ ste sa dostali do reprezentačného výberu trénera Golonku až na majstrovstvá sveta do Fínska. Odohrali ste 9 zápasov, dokonca ste strelili aj jeden gól, v záverečnom zápase v skupine o záchranu proti Lotyšom ste vyrovnávali na 3:3. Ako si spomínate na tento gól?

Dostal som puk na modrú, vôbec som nerozmýšľal, len som sa ho snažil poslať na bránu. Bol to padajúci puk, Irbe ho nevidel a spadlo mu to tam. Potom si pán Golonka z toho robil počas letu domov srandu.

“ Keď sme prišli hrať so Slovanom hocikam, nadávali nám všade. „ Daniel Babka

Potom ste prestúpili do Košíc, v sezóne 1998/1999 ste získali váš prvý seniorský majstrovský titul...

Toto celé bolo veľmi zaujímavé. Boli voľby, zmenila sa politická garnitúra. Vedenie klubu sa dostalo do finančných problémov a už nebolo tak podporované železiarňami ako predtým. Napriek tomu, že hráči boli podpísaní, zrazu po voľbách začali finančné problémy. Nemali sme vyplatené výplaty.

Tréner Ján Selvek si nás pred play-off zvolal všetkých a spýtal sa nás, či ideme na majstra aj bez vyplatených peňazí. Dohoda znela, že on vybaví prémie za prípadný titul, ale platy si doriešime sami. Súhlasili sme a šli sme do toho. Začali sme tvrdo trénovať, bez ohľadu na výsledky. Medzitým som bol aj na krátkom hosťovaní v Martine. Do play-off sme šli z 5. miesta.

V prvom kole sme skoro vypadli s L. Mikulášom. Prehrali sme v sérii hranej na tri zápasy hneď prvý duel. Sadli sme si v hoteli v Nízkych Tatrách a dumali sme, čo s tým. Liptáci mali vtedy veľmi silný útok Plch – Ryšánek – Uram. Naša päťka hrala na nich osobku. Igor Liba si vzal na starosti Ryšáneka a my so Stanom Jasečkom sme sa mali postarať o Plcha a Urama. Dohodli sme sa, že ich budeme poriadne mastiť. Vždy, keď sa s chalanmi stretneme, spomíname na to. Hovoria, že sme im hokej poriadne znechutili. Potom sme prešli cez Skalicu a spravili sme pamätný titul proti Slovanu.

Za senzačné zlato dali železiarne do šatne milión korún. Je to pravda?

Myslím, že nie. Tak to nebolo. Peniaze zohnal pán Selvek, neviem, či to bol zrovna milión. Takisto neviem, akým spôsobom ich zohnal, ale ani ma to nezaujímalo. Rozdelil nám ich rovným dielom. Každý sme dostali tuším po 150-tisíc. Takže miliónov bolo viac.

Daniel Babka s majstrovskou trofejou v Slovane Bratislava. (zdroj: TASR)

Nasledoval prestup do Slovana. S ním ste získali dva majstrovské tituly. Nevyčítali vám fanúšikovia z východu prestup k veľkému rivalovi?

Neviem, nejako som to neriešil. Hlavne, vtedy nefungovali ani internetové fóra a keď sme prišli hrať so Slovanom hocikam, tak nám nadávali všade (smiech). Takže, nejaký zásadný rozdiel v tom nebol.

Začiatok v Slovane bol však veľmi ťažký. Pán Bokroš na predsezónnom mítingu povedal, že 5 obrancov je istých. Boli tam vtedy Gribko, Podhradský, Višňovský... A o jedno miesto sme sa bili štyria. Boli to traja Bratislavčania a ja (smiech). Absolútne sa mi nedarilo. Vedel som spadnúť aj bez cudzieho zavinenia. Raz som bral puk spred brány, šmyklo sa mi, vletel som do mantinelu. Dušan Andrašovský mi zobral puk a Bieglovi to tam hneď zavesil (smiech).

Boli to veľmi ťažké dva mesiace. Podržal ma vtedy František Hossa, ale aj Jaro Török, s ktorým sme dosť telefonovali. Poradil mi, aby som toľko nemyslel na hokej a občas ho aj vypustil z hlavy. Od toho momentu to už išlo. Potom som hrával stabilne s Višňovským. Ja som robil zametača za ním a on robil body. Získali sme prvý titul.

Druhý titul sa možno až tak nečakal, ale tým, že nebohý pán tréner Říha vedel vytvoriť perfektnú náladu a spravil z nás partiu, sme ho získali. Výborne sme si všetci medzi sebou rozumeli, však sme potom ten titul aj dva týždne oslavovali (smiech). Bolo to pôsobivé.

Vyskúšali ste si aj legionársky chlebík. Odišli ste do Českých Budějovíc. Ako si spomínate na svoj angažmán v tomto tradičnom klube?

Bolo to vydarené, hlavne prvý rok. Aj keď na začiatku som si musel zvykať, že česká liga bola minimálne o level vyššia ako naša. Každý zápas bol ťažký. Začiatok súťaže bol náročný, potom sme sa rozbehli. Mužstvo sa vhodne doplnilo a spravili sme play-off. Hrali sme proti Sparte. Bříza to vtedy tak zavrel, že sme nevedeli, čo s ním máme spraviť, a vyleteli sme 4:0 na zápasy.

No bola to super sezóna. Bol som najlepším strelcom ligy spomedzi obrancov. Myslím, že 6 gólov som dal v presilovkách, kedy som len stál pred brankárom a dorážal som. Pamätám si však na prvý gól proti Sparte. Bartoš išiel na ľavý kruh a vystrelil. Bříza mal puk medzi nohami, ja som sa šípkou spomedzi kruhov hodil a vletel som aj s Břízom a pukom do brány. Bříza mi hneď za odmenu uštedril jednu ranu vyrážačkou (smiech).

V sezóne 2003/2004 ste prestúpili do ambiciózneho Zvolena. Ako sa zrodil tento prestup?

Bolo to špecifické. Vtedy mohli v českej lige hrať len traja legionári. A my sme boli zrazu piati – Peťo Bartoš, Stano Jasečko, Janko Mucha, prišiel Miro Ďurák a ja. Nedarilo sa nám. Ani mne osobne. Zrodilo sa to tuším po nevydarenom zápase vo Vítkoviciach. Medzitým som mal ešte angínu. Videl som generálneho manažéra pri mantineli, zavolal si ma a vedel som, že sa bude niečo diať.

Viselo to vo vzduchu už dlhšie. A to aj napriek tomu, že týždeň predtým som bol menovaný za kapitána tímu, ale iba na hodinu (smiech). Jeden hráč mal incident, ale aby sa to nedostalo na verejnosť, tak to potom všetko stiahli. Zvolen pristúpil na výmenu medzi Budějovicami, ktoré potrebovali českého obrancu, tuším vzali vtedy zo Zvolena Jakeša. Bolo to trošku nepríjemné a vyhranené. Nakoniec som odišiel nie úplne ideálne, ale aj také sa v živote stáva.

V ďalšej časti rozhovoru si prečítate aj TOTO: ▪ V čom vidí príčinu neúspechu Zvolena v siedmom zápase finále proti Slovanu v roku 2005 ▪ Či je niečo pravdy na tom, že pár zvolenských hráčov „predalo“ titul Slovanu ▪ Či sa stretol s korupciou v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži ▪ Prečo v roku 2008 rozviazal kontrakt s HKM Zvolen ▪ Aké má spomienky na HKM Zvolen ▪ S ktorým hráčom mal odísť do Francúzska a napokon nešiel ▪ Prečo mnoho hokejistov chodí dohrávať kariéru do Francúzska ▪ V ktorom klube si počas kariéry najlepšie zarobil ▪ Do čoho vrazil zarobené peniaze ▪ Prečo sa nerád púšťal do bitiek, a na ktorú nezabudne ▪ S kým si na ľade najviac rozumel a s kým by ani po kariére nezašiel na pivo ▪ Ktorých útočníkov nemal a rád a vždy mu robili problémy

Vo Zvolene ste strávili 4 a pol sezóny. Hneď v prvej ste dokráčali až do finále. Najskôr HKM zdolal vo vybičovanej sérii Slovan 4:3 na zápasy, vo finále ste prehrali s Trenčínom 2:4...

Tento prechod späť do slovenskej ligy bol pre mňa po športovej stránke veľmi jednoduchý. Za to vďačím ešte trénerovi Nelibovi, ktorý viedol letnú prípravu v Č. Budějoviciach. Cítil som sa veľmi dobre. Pamätám si, že som si vtedy všimol rozdiel medzi slovenskou a českou súťažou. Proti tímom, ktoré nehrali prím, to bolo ľahšie. Semifinálová séria proti Slovanu bola super, vyhrali sme ju po siedmom zápase. Lenže to bol pre nás akoby emocionálny vrchol. Trenčín bol dobre pripravený, my sme nezachytili sériu a prehrali sme si to v hlavách. Bola to škoda.

Nasledovala výluková sezóna. Víťazstvo v Kontinentálnom pohári, ale najmä veľké finále proti Slovanu. Prišiel nešťastný domáci rozhodujúci siedmy zápas. Ako ho vnímate s odstupom 15 rokov?