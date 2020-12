Dramatické podpolianske derby rozhodovali nájazdy, Helewka zariadil výhru HKM

Pod Poľanou sa hral zaujímavé derby medzi Detvou a Zvolenom.

13. dec 2020 o 20:11 TASR

HC 07 Detva - HKM Zvolen 4:5 pp a sn (1:3, 1:1, 2:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 12. Čacho (Cox), 34. Downing (Lalík, Sýkora), 48. Rais (Rymsha, Charbonneau), 52. Sýkora (Rymsha, Downing) - 13. Chlepčok (Ďuriš, Meliško), 16. Helewka (Mikúš, Stupka), 17. Zuzin (Chlepčok), 37. Kelemen (Mikúš, Bondra), rozh. nájazd Helewka. Rozhodovali: P. Šefčík, Adamec – J. Šefčík, Junek, vylúčení: 8:7 na 2 min, navyše V. Fekiač 10 min za napadnutie hlavy a krku, Rymsha (obaja Detva) 10 min osob. trest, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.

HC 07 Detva: Sholl – F. Fekiač, Korím, Rais, Rymsha, Gachulinec, Lalík, Bakala, Jendroľ – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, Valent, Sýkora – Klíma, Halama, Askarov

HKM Zvolen: Húska – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Mikúš, R. Bondra - Nuutinen, Zuzin, McPherson - Ďuriš, Helewka, Stupka - Chlepčok, Tibenský, Marcinek

Úvodnú šancu si vypracovali hostia, v 10. min po chybe detvianskej obrany unikol vo vlastnom oslabení Kelemen, ale recept na pozorného Sholla nenašiel. V 12. min poslal domácich do vedenia Čacho, ktorý zužitkoval krížnu prihrávku Coxa. Ďalšie minúty patrili Zvolenčanom, ktorí prebrali zápasovú taktovku. V 13. min sa o vyrovnanie postaral Chlepčok, ktorého našiel spoza bránky Marcinek. Na 2:1 pre HKM zvýšil v 16. min v presilovke Helewka a o minútu neskôr dal tretí gól hostí Zuzin, ktorý zaskočil Sholla strelou pomedzi betóny.

V druhej časti si chvíľami vytvoril Zvolen až drvivý nápor. Pred Shollom bolo rušno, strely Nuutinena a McPhersona však minuli cieľ. Detva zacítila šancu a dokázala si vypracovať niekoľko zaujímavých šancí. V 34. min po Sýkorovej strele dorazil v presilovke puk za Húsku Downing a následne mohol vyrovnať Rymsha, jeho delovka prešla cez zvolenského brankára, no puk sa za čiaru nedostal. "Bryndziari" odpovedali akciou Bondru, ktorý našiel nekrytého Kelemena a ten delovkou zvýšil na 4:2 pre hostí.

V tretej časti vrhla Detva všetky sily do útoku. Zabúdala však pritom na zadné vrátka, v 42. min sa McPherson dostal do samostatného úniku, no Sholla neprekonal. Následne ho tvrdo narazil na mantinel Gachulinec a zostal ležať na ľade, napokon otrasený zamieril na striedačku aj za pomoci lekára. V 46. min strela domáceho obrancu Lalíka opečiatkovala žŕdku Húskovej bránky. V 48. min už Detva pretavila svoj tlak v tretí gól, keď delovka Raisa zapadla medzi Húskove betóny. O štyri minúty neskôr bolo skóre vyrovnané, pri vylúčení Mikúša namieril z pravého kruhu presne Sýkora - 4:4. Duel dospel napokon do predĺženia. V ňom mala veľkú šancu na rozhodnutie Detva, po chybe pri striedaní Zvolena našiel Sýkora Downinga, ktorý však minul bránku. Na rad tak prišli nájazdy, ten rozhodujúci premenil vo štvrtej sérii útočník HKM Helewka.