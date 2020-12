V okolí Detvy a Zvolena niekto vypína elektrinu, hrozí mu aj doživotie

V mnohých domácnostiach žijú ľudia so zdravotnými problémami napojení na prístroje, upozorňujú elektrikári.

11. dec 2020 o 14:40 MOJ

Nočná zvolenská priehrada so sídliskom Sekier vo Zvolene. (Zdroj: Milan Černák)

ZVOLEN. Zatiaľ nestotožnený páchateľ spôsobil v posledných týždňoch v okresoch Zvolen a Detva 13 výpadkov elektriny. Vo všetkých prípadoch neoprávnene otvoril distribučnú trafostanicu a vypol v nej hlavný istič.

Podľa spôsobu, akým postupoval, je zrejmé, že konal úmyselne.

Dôsledky pocítilo spolu približne 400 odberných miest, ktoré zostali bez elektriny desiatky minút, v niektorých prípadoch aj hodinu a pol. Stredoslovenská distribučná (SSD), prevádzkovateľ elektrickej siete, už podala v tejto súvislosti trestné oznámenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Táto osoba alebo skupina si zrejme neuvedomuje riziká a možné následky. Neoprávnenou manipuláciou s vyhradeným technickým zariadením sa dopúšťa trestného činu,“ upozornil Ján Válka, oblastný vedúci strediska údržby Stredoslovenskej distribučnej.

„Obmedzuje odberateľov, ktorí sú vo svojich domácnostiach alebo prevádzkach bez elektriny paralyzovaní, pretože nesvietia, nekúria a nič im nefunguje. Ale to nie je zďaleka najhoršie. Môžu na to doplatiť ľudia so zdravotnými problémami, ktorí sú napojení na medicínske prístroje. V takýchto prípadoch môže ísť o život,“ pripomenul Válka.

Podotkol aj fakt, že páchateľ môže neodbornou manipuláciou v trafostanici spôsobiť rozsiahlu škodu na distribučnej sieti, poškodiť elektrospotrebiče odberateľov a v neposlednom rade riskuje svoj život a zdravie.

Elektrikári po nahlásení porúch dodávky elektriny hneď obnovili. Páchateľovi hrozí v tomto prípade prísny postih. Podľa trestného zákona je podozrivý z poškodzovania a ohrozovania prevádzky verejnoprospešného zariadenia. Keďže je v krajine vyhlásený núdzový stav, môže skončiť vo väzení na štyri až osem rokov.

„V prípade úmyselného poškodenia elektroenergetického zariadenia s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu, ide o trestný čin všeobecného ohrozenia. V čase krízy sa trestá odňatím slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie,“ skonštatovala Eva Špaleková z právneho oddelenia distribučnej spoločnosti.