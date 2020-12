Šetril tri mesiace, aby pomohol Zvolenčanom pracujúcim v kultúre a hudobnej brandži

Sympatický bubeník natáčal profi video vo zvolenskom klube Wake Up.

9. dec 2020 o 12:05 Stanislav Černák

Bubeník Valerián Choma (vzadu) so Zvolenčanmi, ktorí sa podieľali na natáčaní jeho videoklipu. (Zdroj: Richard Mojžiš)

ZVOLEN. Ako sa podľa najnovšieho nepriaznivého vývoja pandémie zdá, Slovensko smeruje do ďalšieho lockdownu. Jedným z najviac postihnutých sektorov je aj kultúra.

Nejde však len o samotných umelcov, ale aj „neviditeľných“ alebo menej viditeľných pracovníkov v tomto odvetví. Sú to majitelia klubov, zvukári, osvetľovači, promotéri, manažéri, predajcovia hudobnín...

A preto je skvelé, keď svetlo na konci tunela stále neprichádza, že niekto myslí aj na pomoc týmto ľuďom a chce prispieť aspoň svojou troškou. Najskôr pomáhali deti a učitelia zo ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene, teraz muzikant Valerián Choma.

Spolupracoval so Zvolenčanmi

Zanietený hudobný fanúšik a bubeník pôsobil svojho času vo zvolenskej kapele Endless Main, momentálne síce kapelu nemá, no na svoj obľúbený hudobný nástroj nezanevrel.

Pôvodný Chomov zámer bolo nahrať bubenícke video. „Nakoniec som sa rozhodol, že nahrám celú skladbu a video k nej. Avšak, okrem nemeckého producenta Rolanda Grapowa, budú všetko robiť zvolenskí umelci,“ prezradil Valerián Choma pre týždenník MY.

„Skrátka som sa rozhodol v tejto ťažkej dobe pomôcť. Kameramanom, zvolenskému klubu Wake Up, kamarátom z predajni hudobnín. Aj keď sa nedá robiť množstvo vecí, chcel som ukázať, že vo Zvolene to stále žije,“ doplnil.

Šetril tri mesiace

Choma niektorým ľuďom zaplatil, iní zas chceli, aby ich logo bolo použité vo finálnej verzii videoklipu. „Aby som si to mohol dovoliť, šetril som si na toto nahrávanie tri mesiace,“ netajil a pokračoval, „Snažím sa udržať takto aspoň kúsok našich radostí nažive.“

Samozrejme, treba brať na zreteľ, že v tejto neľahkej dobe ide stále o nízkorozpočtovú záležitosť. „Veľmi ma teší, že som aspoň takto trošku mohol pomôcť,“ neskrýval Valerián nadšenie.

Video sa natáčalo počas uplynulého víkendu v klube Wake Up. Na výsledok si budeme musieť síce ešte nejaký čas počkať, ale bubeník žijúci v Lieskovci pri Zvolene verí, že sa finálna verzia bude ľuďom páčiť. Ak pôjde všetko ako má, na verejnosť by sa videoklip mohol dostať ešte do Vianoc.