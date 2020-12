Adam Húska ostane vo Zvolene do konca roka

Brankár New Yorku Rangers si pobyt v materskom klube predĺži.

8. dec 2020 o 16:58 (sč)

ZVOLEN. Adam Húska bude obliekať dres materského HKM Zvolen do konca decembra. Informoval o tom klub prostredníctvom svojho facebooku.

„Po doriešení zmluvných záležitostí s klubom NHL New York Rangers môže 23-ročný brankár do konca roka 2020 naďalej trénovať s mužstvom HKM a nastúpiť na zápasy. Následne by sa mal vrátiť do USA,“ napísal klub.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Brankár Húska: Rád by som sa dostal do NHL a hlavne sa tam udržal čo najdlhšie Čítajte

Adam Húska nastúpil v tejto sezóne na dva zápasy, v ktorých zaznamenal 94,8 percentnú úspešnosť zákrokov a 1,5 priemer gólu na zápas.