V dedine pri Zvolene budú od nedele zastavovať všetky vlaky

Dočkali sa. Po dvoch rokoch svoj boj vyhrali.

10. dec 2020 o 11:00 Ľubica Mojžišová

BZOVSKÁ LEHÔTKA. Dočkali sa. Vlaky budú v dedine stáť na znamenie.

Novinku prinesie zmena grafikonu od 13. decembra.

„Po takmer dvoch rokoch našej snahy je takáto správa zadosťučinením,“ hovorí s úľavou Jozef Pálka zo Bzovskej Lehôtky.

Keď od januára 2019 vrátili na trať medzi Zvolenom a Šahami osobné vlaky, v Bzovskej Lehôtke s údesom zistili, že ich železničnú zastávku míňajú bez zastavenia.

Nevzdali sa a po necelom polroku dosiahli, že vlaky zastavujú aj v Bzovskej Lehôtke. Bol to však kompromis, s ktorým neboli spokojní. Z dvanástich vlakov zastavuje u nich len päť.

„Bola to slabá náplasť, len tri spoje v smere do Zvolena a dva na Šahy,“ komentuje Pálka, bývalý starosta obce, ktorý nepoľavil v boji za návrat vlakov do ich koncovej dediny.