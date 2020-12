Cyklotrasu do Sielnice a Kováčovej vybuduje mesto za 261-tisíc eur

Samospráva chce, aby cyklotrasu mohli ľudia využívať už od začiatku letnej sezóny.

12. dec 2020 o 14:30 SITA

SLIAČ. Kúpeľné mesto Sliač v novembri podpísalo zmluvu s vysúťaženým dodávateľom na vybudovanie cyklotrasy do obcí Sielnica a Kováčová. Zo zverejnených súťažných podkladov verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyplýva, že konečná zmluva za realizáciu prevýši 261-tisíc eur, čo je o 74-tisíc menej ako predpokladaná suma zadaná vo verejnom obstarávaní.

Novú cyklotrasu bude samospráva financovať nenávratným finančným príspevkom z eurofondov a päť percent bude tvoriť spolufinancovanie mesta.



Zákazku spomedzi 17 uchádzačov získala košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá má podľa zmluvy práce zrealizovať do júla budúceho roka. „Mesto by chcelo, aby stavba bola dokončená podľa možnosti už v máji a cyklotrasa už od začiatku letnej sezóny mohla slúžiť verejnosti,“ doplnila pre agentúru SITA primátorka Sliača Ľubica Balgová.



Stavenisko má byť na základe zmluvy odovzdané dodávateľovi do mesiaca od podpisu zmluvy. „Dohodli sme sa, že im ho odovzdáme týždeň pred Vianocami, pričom v prípade priaznivého počasia by s prácami začali už v januári,“ doplnila primátorka.



Sliač je v súčasnosti prepojený približne štvorkilometrovou cyklotrasou nazývanou Rodinná cestička s okresným mestom Zvolen. Vybudovaním novej cesty pre cyklistov vznikne ďalšia možnosť na oddych a relax v regióne.