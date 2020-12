Slovenská dvadsiatka odohrala vo zvolenskej bubline prípravný zápas (+ VIDEO)

ZVOLEN. Slovenskí hokejisti do 20 rokov absolvovali vo zvolenskej bubline prvý prípravný zápas na MS tejto vekovej kategórie.

Proti sebe však nemali súpera „zvonku“, rozdelili sa na dve družstvá, z víťazstva sa tešili Modrí, ktorí zdolali Bielych 5:3.

