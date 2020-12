Lyžiarske strediská na Podpoľaní otvorenie plánujú, ostávajú optimisti

Na Košútke počítajú s tým, že táto zima bude pre nich stratová.

4. dec 2020 o 17:22 Lucia Líšková

HRIŇOVÁ, LÁTKY. Na finálne vyjadrenie hlavného hygienika ohľadom obmedzení alebo zatvorení lyžiarskych stredísk netrpezlivo čakajú nielen návštevníci, ale najmä prevádzkovatelia. Hlavný hygienik môže mať podľa šéfa rezortu dopravy Andreja Doležala rozhodujúce slovo.

Lyžiarske strediská sú momentálne v nepriaznivej situácii. Mnohé z nich už začali s prípravami na zimnú sezónu, do čoho investovali nemalé peniaze.

To, či sa im investície vrátia, záleží od rozhodnutia krízového štábu a vlády. Pre TASR Andrej Doležal povedal, že „momentálne neexistujú žiadne obmedzenia alebo nariadenia, ktoré by obmedzovali prevádzku lyžiarskych stredísk“.

V praxi to teda znamená, že do zasadnutia krízového štábu, teda minimálne do pondelka (7. 12), lyžiarske strediská môžu byť otvorené.