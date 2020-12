Ján Vaník hrá futbal srdcom. V mladosti súperil s Rodákom, teraz zachraňuje Zvolen

Kapitán MFK Zvolen Ján Vaník v úprimnom rozhovore hovorí, že futbal nikdy nehral pre peniaze.

3. dec 2020 o 12:42 Stanislav Černák

ZVOLEN. Posledné miesto futbalistov MFK Zvolen po jesennej časti Tipos III. ligy Stred azda netreba nikomu pripomínať. Je to holý fakt, s ktorým sa treba vyrovnať a túto blamáž postupne odčiniť. Veria v to všetci hráči súčasného kádra, vedenie klubu a snáď aj fanúšikovia.

Zvolenskí mladíci prakticky len získavali skúsenosti s treťou ligou. Prísnejšie kritériá splnili len traja hráči. Svojimi výkonmi nad všetkými vyčnieval 24-ročný brankár Ján Vaník.

Zvolen má akoby čuch na dobrých gólmanov. Za Vaníkov príchod treba poďakovať trénerovi Milošovi Foltánovi, ktorý ho pod Pustý hrad dotiahol.

Aj keď dostal tento brankár 37 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých treťoligových ochrancov svätýň, neraz jeho zákroky zachránili Zvolen od oveľa väčších debaklov.

Ján Vaník je rodákom z Brezna a odchovancom Podbrezovej. Za rodnú dedinu však považuje Medzibrod, lebo mu odtiaľ pochádzajú rodičia. Momentálne žije v Ráztoke.

Sympatický a skromný gólman nám exkluzívne prezradil viac o sebe, nevydarenej jeseni MFK Zvolen, ale aj situácii v klube.

Začnime hneď z ostra. Pod Pustý hrad ste prišli z Rakytoviec, ktoré v uplynulej sezóne okupovali spodné priečky. Karta sa obrátila. Rakytovce sú v čele tretej ligy, Zvolen je na chvoste. Nemrzí vás tento prestup?

Nemôžem povedať, že tento prestup ma mrzí. Fandím aj Rakytovciam a budem im držať palce, aby postúpili. Zažil som tam krásne chvíle, keď sme postupovali zo štvrtej ligy do tretej.

Situácia vtedy bola v Rakytovciach taká, že tam chodili brankári z Dukly Banská Bystrica a ja som tým pádom sedel na lavičke. Vždy bola pre mňa priorita chytať, a tak som začal hľadať východisko z tejto situácie. Prišla ponuka zo Zvolena, ktorú som neodmietol. A keďže som vo Zvolene maximálne vyťažený, tak ma to nemrzí. Sme síce poslední, ale urobil som krok vpred v rámci mojej kariéry, keďže pravidelne chytám.

“ Do futbalu dávam najmä srdce, nikdy som ho nehral pre peniaze. „ Ján Vaník, brankár MFK Zvolen

Vnímali ste pred svojim príchodom situáciu vo Zvolene, že odišlo 18 hráčov z tímu, že klub vlastne začína odznova?

Áno, vnímal som túto situáciu. Videl som v akých pomeroch Zvolen bol, keď som sem prišiel. Postupne sa to začalo dávať dokopy. Chcem sa poďakovať aj trénerovi Foltánovi, ktorý dal toto mužstvo dokopy. Z Rakytoviec išiel so mnou do Zvolena aj Paľko Telúch, ktorý bol lídrom tohto novotvoriaceho sa tímu. Postupne sme sa stabilizovali a myslím si, že hra nebola až taká zlá, ako výsledky.

V čom vidíte príčiny nevydarenej jesene v podaní MFK Zvolen?

Nepriaznivé výsledky boli zapríčinené viacerými okolnosťami. Situácia v klube, striedanie viacerých trénerov. To bol zrejme najväčší problém. Každý z nich chcel hrať niečo iné. Bolo to frustrujúce, chalani sa s tým nevedeli vyrovnať. Aj pre mňa to bolo ťažké, každý zápas hrala iná zostava, iný systém.

Nevedeli sme sa do toho vžiť. Samozrejme, príčinou je aj mladý káder, ktorý nemá prirodzeného lídra. Skúsenejší hráči nám stále chýbajú. Ocitli sme sa na dne tabuľky, potrebujeme sa odtiaľ vyhrabať, ale spravíme preto všetko, aby sa nám to podarilo.

Áno, kabíne chýba líder. No, teraz sa ako líder javíte práve vy. Dlho bol kapitánom Martin Oboňa, potom ste sa ním stali vy...

Po kapitánskom céčku som nejako netúžil. Po príchode trénera Luknára sa ale veľa vecí zmenilo. Do kabíny priniesol moderné veci, každý sme sa mali ohodnotiť a z toho všetkého vzniklo to, že chalani si ma určili za kapitána. Prijal som to a snažil sa urobiť nejakú zmenu. Takže, bola to voľba kabíny.

Ako ste spomínali aj vy. Istotne psychike chalanov nepomohlo ani časté striedanie trénerov. Foltán, Subotič, zastupujúci Ištván, teraz Luknár... Ako hodnotíte spoluprácu s pomerne mladým koučom Luknárom?

Úprimne, tréner Luknár sa snaží niečo spraviť pre zvolenský futbal. Snaží sa nám vštepiť víťazného ducha, chce, aby sme si začali veriť. Chce z nás urobiť hlavne športovcov, to znamená, aby sme sa dokázali z prehier otriasť a aby sme dokázali víťaziť.

Doteraz prehra pre nás znamenala koniec sveta. Ako mladý kolektív sme sa s tým nedokázali vysporiadať. Hlavné je, aby sme si verili. Lukáš Luknár je výborný motivátor a skvelý človek, klobúk dole pred ním. Forma rastie a ideme každým tréningom hore, a to len vďaka nemu.

Ktorý zápas vnímate ako váš najlepší počas jesene?

To je ťažko povedať. Ak mám vypichnúť jeden zápas, tak je to naše jediné víťazstvo v Kalinove. Neviem, čo sa udialo, ale keď sme nastúpili na ihrisko, bol v nás víťazný duch. Vtedy nás preberal tréner Ištván, a ako keby sme chceli všetkým ukázať, že na to máme. Od začiatku až do poslednej minúty sme chceli a makali sme naplno. Škoda, že sme to nepreniesli aj do ďalších stretnutí. To ma mrzí.

A na ktorý duel by ste najradšej zabudli?