Viedenský si proti Nitre zlomil prst

ZVOLEN. Útočník HKM Zvolen Marek Viedenský si v utorňajšom zápase proti HK Nitra (4:3 pp) zlomil prst na ľavej ruke a svojmu tímu by mal chýbať tri týždne. Informovala o tom oficiálna stránka zvolenského klubu.

Mohlo by vás zaujímať