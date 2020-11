Zvolen jasne ovládol pohronské derby, rivalovi nastrieľal 6 gólov (+ FOTO)

Dva góly si do štatistík pripísal Radovan Bondra.

29. nov 2020 o 20:04 TASR

HC'05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Góly: 29. Drew (Breton, Winquist) - 13. Puliš (McPherson, Viedenský), 15. Kelemen (Stupka, Hraško), 30. McPherson (Zuzin, Kelemen), 33. Mikúš (Puliš, Helewka), 43. R. Bondra (Mikúš), 54. R. Bondra (Mikúš). Rozhodovali: Žák, Müllner – Hercog, Junek, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Banská Bystrica: Vay – Drew, Breton, J. Brejčák, Ďatelinka, A. Žiak, Biro, Demo, Petrinec – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš – Vašaš, Tamáši, Vybíral – Melcher, Šimun, Výhonský – K. Gabor, O. Giertl, Sojka

Zvolen: Húska – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Viedenský, McPherson – Kelemen, Zuzin, Stupka – Tibenský, Helewka, Jedlička

Domáci duel Banskej Bystrice sa odohrával vo Zvolene, keďže pod Urpínom sa rekonštruuje zimný štadión. Lepšie začali hostia dobre poznajúc svoj ľad. Vo štvrtej minúte po chybe obrancu HC'05 Bretona išli do prečíslenia Puliš s Bondrom, posledne menovaný zakončil pri pravej žrdi, no neprekonal Vaya. Vzápätí v presilovke dvakrát strieľal z kruhu Helewka, no iba do bystrického brankára. "Barani" sa prebrali až v desiatej minúte, najprv preveril Húsku Lamper a po ňom i Faško-Rudáš. Skóre sa zmenilo na opačnej strane. "Bryndziari" uspeli z rýchleho protiútoku, keď McPherson z pravej strany našiel na ľavej Puliša a ten vystrelil bez prípravy a presne – 0:1. Neuplynula ani minúta a pol a bolo 0:2, pretože zadovka Stupku spoza bránky našla pred ňou dôrazného Kelemena. Domáci tím na papieri mohol znížiť v poslednej minúte prvej tretiny. Melcher z kruhu opečiatkoval spojnicu dvoch žrdí. Šancu mal do prestávky ešte aj Zvolen, konkrétne McPherson v úniku, ale nenamieril presne.

V strednom dejstve boli prvých desať minút aktívnejší Banskobystričania, ale strely od modrej vyriešil Húska, ktorý dostal prednosť v bránke pred Rahmom. Kapituloval v 29. minúte, opäť od modrej vypálil Drew a keďže puk išiel po osi cez troch hráčov a možno bol i tečovaný, stav sa zmenil na 1:2. Hneď nato mohol vyrovnať pred odkrytou bránkou HKM Šimun, netrafil puk a na opačnej strane neskóroval z krátkeho sólového nájazdu Nuutinen. Toho to mrzieť nemuselo, pretože Zuzin od mantinelu poslal puk pred Vaya, McPherson natiahol hokejku a zvýšil na 3:1 pre Zvolen. Od zásahu "baranov" uplynulo len 82 sekúnd. Zvolenčania razom ožili a po nevyužitých šanciach Puliša, Bondru a Zuzina pridali štvrtý gól v presilovke. Rozobrali po peknej kombinácii súpera a Mikúš sa z ľavého kruhu nepomýlil. Tím spod Urpína potom nevyužil ani presilovku piatich proti trom v trvaní 108 sekúnd, Faško-Rudáš neuspel zoči–voči Húskovi.

Na začiatku tretej tretiny zaujal šikovný bekhend bystrického útočníka Tamášiho, Húska s problémami zasiahol. Skóre sa znovu zmenilo na opačnej strane. Po vyhratom buly si puk pristavil Bondra a spoza kruhu ho švihom poslal za Vaya – 1:5. Šiesty gól mohol pridať Puliš, v nájazde bol faulovaný a nepremenil ani následné trestné strieľanie. Zvolenčania boli lepším tímom, Bondra si takmer pripísal ďalší zásah hokejkou pri ľavej žrdi, stačilo len puk doťuknúť. "Barani" hrozili v presilovke a keďže v nej recept na brankára HKM nenašli, prišiel trest. Už v piatich proti piatim trestali "bryndziari" z prečíslenia, konkrétne Bondra – 1:6. V závere mohol ešte znížiť Lamper, no trafil žrď a nepresadili sa ani Breton a Faško-Rudáš v sľubných možnostiach. Zvolen pre zmenu nevyužil na samom konci početnú výhodu.