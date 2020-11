Detva mala dobre rozbehnutý zápas proti Popradu, napokon nebodovala

Líder tabuľky pod Poľanou dokázal naplno bodovať.

29. nov 2020 o 19:53 TASR

HC 07 Detva - HK Poprad 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Góly: 13. Sýkora (Marttinen), 15. Rymsha (Cox), 58. Askarov (Lalík, Čacho) - 24. Dalhuisen (Matej Paločko), 33. Haščák (Svitana, Skokan), 43. Livingston (Zagrapan), 46. Haščák (Svitana, Drgoň). Rozhodovali: D. Konc st., Výleta - Tvrdoň, J. Konc ml., vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Detva: Sholl – Marttinen, Gachulinec, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík, Rymsha, Rais, Golian – Sýkora, Valent, Downing – Ščurko, V. Fekiač, Klíma – Cox, Čacho, Askarov – Ľupták, Halama, Magdolen

Poprad: Vošvrda – Repe, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Hudec, Kramár, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Hajnik

Hostia z Popradu začali na ľade Detvy lepšie, ale neskôr prebrali taktovku domáci aj vďaka vylúčeniu brankára hostí Vošvrdu za zdržovanie hry. V presilovke dal gól Ščurko, no zásah neplatil pre hru vysokou hokejkou. O šesť minút neskôr však poslal Detvanov do vedenia Sýkora. Onedlho už viedli domáci o dva góly, keď vylúčenie Česánka potrestal Rymsha. Gól potom dali aj hostia, opäť sa však arbitri museli poradiť s videorozhodcom. Zagrapan ho dosiahol korčuľou, dvojgólový náskok Detvy sa po prvej dvadsaťminútovke nezmenil.

Po prestávke sa však "Kamzíci" zahrýzli do súpera a už po štyroch minútach Dalhuisen znížil na rozdiel gólu. V nasledujúcej presilovke mohli hostia vyrovnať, ale podarilo sa im to až v 33. minúte, keď najlepší ligový kanonier Haščák zužitkoval výbornú prihrávku Svitanu. V závere druhej tretiny mal ideálnu možnosť poslať Detvu opäť do vedenia obranca Rymsha, ktorý si naskočil z trestnej lavice rovno do nájazdu, ale Vošvrda podržal Poprad.

V tretej tretine favorit ukázal, prečo je líder tabuľky. Aktivitu hostí korunoval v 43. minúte Livingston a už o tri minúty neskôr poslal Poprad do dvojgólového vedenia opäť Haščák. Poprad potom mohol ísť do výraznejšieho vedenia, Detvanov však niekoľkokrát podržal brankár Sholl a záver bol dramatický. Najskôr v 58. minúte upravil Askarov na 3:4 a domáci potom hrali bez brankára. Poprad si však triumf ustrážil.