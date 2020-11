Kým vládzem, ešte nekončím. Hovorí Martin Svintek

Známy futbalista si zaspomínal exkluzívne pre MY na vrchol kariéry.

29. nov 2020 o 12:21 Michal Vall

ZVOLEN. Futbalovým fanúšikom je meno Martin Svintek dobre známe. V súčasnosti 45-ročný futbalista ešte stále nezavesil kopačky na klinec, patrí k oporám piatoligovej Sásovej.

Bývalý ligový hráč, ktorý sa popri futbale venuje aj podnikaniu, si zaspomínal na slávne časy v drese banskobystrickej Dukly. Pohľad tímu na pohárové zápasy vystihujú tieto slová Martina Svinteka.

Približne pätnásť rokov dozadu ste hrali na iných štadiónoch, nie na dedinských...

To, čo som chcel dosiahnuť, sa mi, chvalabohu, podarilo. Išiel som za svojím cieľom. Dosiahol som viac ako otec, aj keď on mal vtedy iné podmienky, ako som mal ja. Dnes už majú chlapci iné možnosti, ktoré som zase nemal ja. Keď som prišiel z Ostravy, Bystrica vypadla do II. ligy.

Chceli sme meno Dukla zachrániť, chvalabohu, podarilo sa nám to. O futbal bol záujem, chodilo naň veľmi veľa ľudí.

Pre mňa bol v Banskej Bystrici najväčší zážitok postup do ligy a následne éra, keď sme bojovali o titul a skončili sme druhí. Najmä ten postup, to bolo neskutočné... A potom prišli veci, kvôli ktorým som sa rozhodol, že nebudem vstupovať do žiadnych štruktúr – klubových ani zväzových. Toľko nevraživosti, závisti okolo, to nepotrebujem.

Mal som po skončení hráčskej kariéry ponuky robiť vo futbale, ale kvôli týmto vzťahom som do toho nešiel. Som rád, že sme značku Dukla zachránili a v tom čase sme ju dostali na výslnie. To, že to potom niekto pokazil, za to už hráči nemohli. To by sa musel niekto lepšie pozrieť do toho.

Som zo Zvolena, ale Banská Bystrica je moja srdcová záležitosť. Či sa niekto urazí, alebo nie, Zvolen vnímam viac ako hokejové mesto a Bystrica je všestranná.

Vrcholom kariéry zrejme boli zápasy s Benficou Lisabon v Pohári UEFA. Ako si na ne spomínate?