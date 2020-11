Zo života Rómov. Fotili sa navzájom

Výstava fotografií bez príkras približuje, ako komunita dnes žije.

29. nov 2020 o 11:05 TASR

DETVA. Výstavu fotografií Zo života Rómov v Detve si môžu záujemcovia pozrieť v kultúrnom dome do konca decembra. "Špecifická je tým, že to nie je výstava nafotená fotografom, ale zozbieraná z mobilných telefónov priamo od ľudí, ktorí v komunite žijú. Tým je divákovi sprostredkovaný priamy pohľad do sveta komunity bez príkras, bez zámeru, bez ovplyvňovania," uvádza Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva na svojej webstránke.

Obrázky zachytávajú súčasný život detvianskych Rómov. Návštevníci môžu vidieť, ako komunita oslavuje, prežíva Vianoce, ako ženy varia v kuchyni a muži guláš v kotlíku pod holým nebom. Súčasťou sú aj zábery rómskych detí. Nechýbajú ich hry vonku na dvore, pomoc rodičom v kuchyni či objatia s rodičmi a starými rodičmi.

Zaznamenaní sú aj dospievajúci Rómovia a ich spoločenské udalosti, kultúrne vyžitie či pobyt na kúpalisku. Autori fotografií sú rôzni, ich mená však na ich žiadosť organizátori neuvádzajú.

Výstavu pripravilo občianske združenie Fotoklub Detva a ľudia ju môžu navštíviť v KC v Detve v kongresovej miestnosti na prvom poschodí. Otvorená je denne od 8. do 16. h za prísnych epidemiologických opatrení, rúško a dezinfekcia sú samozrejmosť.