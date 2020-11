Mesto nateraz neuvažuje o výbehu pre psy

Okrem kontajnerov na psie exkrementy plánujú aj toalety pre psy.

28. nov 2020 o 13:29 TASR

HRIŇOVÁ. Mesto Hriňová neplánuje v najbližšom období vybudovať výbehy pre psy, do budúcna je však tejto možnosti otvorené.

"V minulosti bol na mesto predložený zámer cvičiska a výbehu na Lúčnej ulici, v mestskom zastupiteľstve bol odsúhlasený prenájom pozemku, nakoniec sa však nebudovalo," uviedol pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že z ktorejkoľvek časti mesta nie je ďaleko do voľnej krajiny alebo lesa, kde sa môžu psičkári prechádzať.

Ako dodal, v minulosti mnohí Hriňovčania domácich miláčikov chovaných v bytoch neprihlasovali do evidencie.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Väčšinou ich ľudia v snahe ušetriť prihlasovali k príbuzným do rodinných domov. V súčasnosti je v Hriňovej prihlásených 30 psov v bytových domoch, v rodinných domoch ich majú registrovaných 806, ďalších 60 psov je prihlásených na ťažko zdravotne postihnuté osoby," zhrnul a doplnil, že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia je v Hriňovej od platenia dane oslobodený pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol z útulku.

Za psa chovaného v rodinných domoch zaplatí Hriňovčan sumu päť eur ročne a za psa v byte 38 eur ročne. Primátor spomenul, že ročný výnos miestnej dane za psa je približne 1000 eur.

V meste pod Poľanou plánujú okrem kontajnerov na psie exkrementy vybudovať aj toalety pre psy, ktoré navrhol a vyrobí miestny výrobca.

"Ak by sa táto novinka osvedčila, verejný priestor by bol čistejší a udržiavanejší," poznamenal primátor s tým, že vrecúška na psie exkrementy samospráva daňovníkom zatiaľ nerozdáva. "Stačí na to papierové alebo plastové vrecko. Skutoční psičkári vedia po sebe upratať," zhrnul.

"Najhoršie je to na jar, po roztopení snehu alebo pri prvom kosení trávnikov. Vtedy vidíme, ako sídlisko vyzerá. Stretli sme sa aj s prípadmi ,venčenia' psov na detskom ihrisku," ukončil Horník.