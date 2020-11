Novodomská o najväčšom úspechu kariéry, životospráve, ale aj zlej mienke o detskom fitnes

Už v 16 rokoch sa môže pýšiť titulom majsterky sveta. Talentovaná Nelli Novodomská v úprimnom rozhovore pre týždenník MY.

26. nov 2020 o 10:45 Stanislav Černák

ZVOLEN. Nelli Novodomská je od malička zvyknutá na svetové pódiá a žiaru reflektorov. Je osemnásobnou detskou majsterkou sveta aj Európy.

Pomaly a nenápadne prešla z detskej kategórie do juniorskej a dospelej. Začala sa pre ňu nová etapa kariéry, ktorú odštartovala priam rozprávkovo. V novembri sa jej podarilo dosiahnuť zatiaľ najväčší úspech.

V súčasnosti 16-ročná členka klubu B-Star a slovenskej reprezentácie sa stala seniorskou majsterkou sveta vo fitness vo federácii IFBB. Po Timey Trajteľovej a Tatiane Kožuchovej je treťou zvolenskou rodáčkou, ktorá žne takéto obrovské úspechy.

Nelli je druháčka na bilingválnom gymnáziu v Banskej Bystrici a je taktiež žiačkou ZUŠ Pink Harmony vo Zvolene, žije v Kováčovej.

So sympatickou a talentovanou fitneskou sme sa porozprávali o jej úspechu, úplných začiatkoch, o jej plánoch.

Hneď v úvode sa patrí ti pogratulovať k tvojmu najväčšiemu doterajšiemu úspechu v kariére. Už prešiel nejaký čas, uvedomuješ si, čo si vlastne dosiahla?

Stále je to trochu neuveriteľné. Medzi deťmi som mala už veľa úspechov, ale toto je niečo iné. Bola to nová kategória, bola som najmladšia. Až postupne si uvedomujem, čo som vlastne dosiahla.

Ako sa rodila cesta k víťazstvu?

Bolo to zvláštne. To, že ideme na šampionát, nám oznámili až približne 2 týždne pred jeho štartom. Našťastie, bola som v príprave, aj keď sa zrušili súťaže. Mala som také nutkanie, ostať vo forme, ak by sa náhodou ešte nejaká súťaž objavila, lebo som mala novú zostavu, aj som cítila formu.

Dostala som ponuku od našej federácie reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta juniorov v Rumunsku. Získala som titul vicemajsterky sveta v junioroch a na základe toho som bola nominovaná aj na majstrovstvá sveta žien v Španielsku. Rozhodla som sa, že idem do toho. A dobre som urobila.

Ako vyzeral šampionát v čase pandémie?

Samozrejme, museli sme nosiť v zákulisí rúška, na pódiu sme ich mať nemuseli. Dodržiavali sa prísne hygienické opatrenia, odstupy, všade samá dezinfekcia. Boli sme v dovolenkovom rezorte v Santa Susanne, všetko tam však bolo zavreté. Hotel bol otvorený len pre nás kvôli MS. Boli tam ubytované celé výpravy plus rozhodcovia.

Uskutočnilo sa to bez divákov, nemohla ma prísť povzbudiť ani rodina. Na MS som bola s maminou, ktorá je tiež mojou trénerkou. Všetci ostatní sa dívali na moje vystúpenie cez live stream zo Slovenska. V zákulisí tiež neboli všetky pretekárky, ale len daná kategória. Aj napriek tomuto všetkému to bolo zorganizované na skvelej úrovni.

“ Týmto skvelým štartom som motivovala samú seba, viem, že aj tu sa dajú dosiahnuť úspechy. „ Nelli Novodomská

Ako to bolo s testovaním na ochorenie Covid-19?

Pred cestou do Španielska nám robili antigénové testy, aby sme mohli byť spolu v hoteli. A keď sme sa vracali na Slovensko, museli sme mať PCR testy, aby sme sa normálne mohli vrátiť a pokračovať v bežnom živote doma.

Bolo náročné uspieť medzi seniorkami?

V detských kategóriách sme sa pripravovali viacerí spoločne. Teraz to bolo iné. Pripravovala som sa sama, kvôli obmedzeniam som nemohla chodiť do fitka, ale našťastie mi rodičia postavili doma na povale malé fitnes centrum. Pripravovala som sa sama, bolo to ťažké. Najdôležitejšie a zároveň najťažšie na každej príprave je to, aby som sa dobre pripravila na súťaž najmä po psychickej stránke. Neviem prečo, ale od začiatku som mala dobrý pocit. Cítila som sa výborne, vedela som, že som pripravená na milión percent a dala som do toho všetko.

Čiže, išla si tam psychicky nastavená tak, že ideš po medailu? Odvážila si sa snívať aj o titule?

Vždy, keď idem na súťaž, snívam o tom, aby som domov priniesla medailu a aby som dosiahla čo najlepšie umiestnenie.