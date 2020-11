Nuutinen prispeje do klubovej kasy, Hraško venoval gól zosnulému dedkovi (+ VIDEO)

Zvolenskí hokejisti si spravili v dohrávke 3. kola z Liptákov trhací kalendár.

25. nov 2020 o 10:31 TASR, Stanislav Černák

ZVOLEN. Ani nie po týždni si zvolenskí hokejisti zopakoval súboj s Liptákmi. Tentokrát dohrali tretie kolo. Už po 17. minútach zápasu bolo jasné, kto bude pánom ľadu. HKM vtedy viedol 4:1.

Napokon sa zdecimovanému súperovi podarilo Zvolenčanom nastrieľať 10 gólov, o ktoré sa postaralo sedem hokejistov. Najlepšie sa darilo Mikovi Nuutunenovi, ktorý si pripísal 5 kanadských bodov za 3 góly a 2 asistencie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zaplatí niečo do spoločnej kasy

„Je to pre nás veľmi pekné víťazstvo. Mali sme dobrý vstup do zápasu, strelili sme oku lahodiace góly v prvej tretine. Môj hetrik chutí super, ale hlavné je, že sme vyhrali. Ešte neviem, aké drahé to bude, ale určite niečo zaplatím. Po takomto víťazstve to je v poriadku,“ povedal po zápase spokojný Fín.

Hraško druhý najproduktívnejší medzi obrancami

Mcpherson a Bondra si pripísali na svoje konto gól a tri asistencie. Mikúš dva góly a jednu nahrávku, obranca Melancon jeden gól a dve asistencie.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Bodyčekmi zostrelil hviezdy Halla a Eberleho. Športové naj Petra Hraška Čítajte

Sieť rozvlnil v 47. minúte aj obranca Peter Hraško, pre ktorého to bol 65 gól a 178. bod v drese HKM Zvolen. Dosiahol ich v zápase číslo 512, kedy mal na sebe oblečený dres Zvolena.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhkmzvolen%2Fvideos%2F674696330085753%2F&show_text=false&width=560

Posunul sa tak na druhé miesto historickej tabuľky najproduktívnejších obrancov HKM Zvolen pred Rastislava Štorka. Pred ním je už len súčasný generálny manažér HKM Ladislav Čierny (89 gólov, 237 bodov).

Gól venoval zosnulému dedkovi

„Som veľmi rád, že sa mi konečne podarilo skórovať, už predtým som mal niekoľko dobrých šancí. Paradoxne pri tomto góle mi strela nesadla a chcel som mieriť úplne inde. Hlavné ale je, že to skončilo v bráne.

Gól ma potešil, no mal aj trpkú príchuť, keďže som doma sľúbil, že ho venujem môjmu dedkovi, ktorý nás v nedeľu opustil. Asi aj preto tá veľká radosť,“ vyznal sa Peter Hraško.

Kolektívna práca

Tréner Peter Oremus pre médiá po zápase vyzdvihol kolektívnu prácu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Chcela študovať právo, zvíťazil volejbal. Teraz sa vrhla do víru obyčajného života Čítajte

„Teší ma vysoký počet strelených gólov na našej strane, i keď tam boli nejaké chyby, ale výsledok je zaslúžený. Víťazstvo si cením. Bolo badať, že Mikuláš má tretí zápas za päť dní, ovplyvnilo to ich hru, ale ja som bol z väčšej časti s výkonom mojich zverencov spokojný. Nebolo rozhodujúce, ktorá päťka sa presadila. Bola to dnes kolektívna práca.“