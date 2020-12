K novému priemyselnému parku v Detve by mohli pribudnúť byty

Obyvatelia blízkych bytoviek prišli o výhľad na prírodu.

7. dec 2020 o 10:56 TASR

DETVA. K novému priemyselnému parku v centre mesta Detva by v budúcnosti mohlo pribudnúť 250 bytových jednotiek. Pre TASR to potvrdil Gejza Poša z Punch Campus. Nad tým, ako by byty mohli vyzerať a kde všade by boli, zatiaľ investor len premýšľa.

"Je tu len vizualizácia, aby bolo vidieť atmosféru, čo zamýšľame. Skutočnú realitu ukáže projektová dokumentácia a stavebné povolenie, ku ktorému budú môcť dať obyvatelia pripomienky," zhrnul.

Priemyselný park v Detve, ktorý postavili v centre mesta v poli blízko sídliska Námestie mieru, vyvoláva medzi obyvateľmi a aj mestskými poslancami od začiatku odpor.

"Umiestnenie parku nie je dobré, bývam na Námestí mieru a som si vedomá, že táto vec sa už zmeniť nedá. My z tohto sídliska sme stratili rekreačnú časť, pohľad z okna už nie je na prírodu a ľudia z ôsmeho poschodia pozerajú na veľkú halu," uviedla poslankyňa za tento volebný odvod Oľga Vilhanová.

Uvítali by kompenzáciu

"Nechcem byť tá, ktorá niečo chce zabrániť, život na Námestí mieru sa však zhoršil už len tým, že priemyselný park v noci svieti," dodala.

Pridala sa k nej aj poslankyňa Jana Kuzárová z rovnakého volebného obvodu. "Aj ja bývam na Námestí mieru a počujeme, že tam priemyselný park máme. Ďalší ľudia, ktorí tam bývajú, sú ochotní spätne tie negatívne vplyvy, pre ktoré majú bývanie trošku ťažšie, tolerovať. Už síce nemáme taký komfort, robme to však tak, aby sme týmto ľuďom pomohli," zhrnula.

"Skúsme počúvať obyvateľov a ponúknime im niečo. Boli by tak možno aj ochotní tento priemyselný park trpieť, ak by sme im niečo spätne ponúkli," doplnila.

Vysadia stromy

V diskusii k tejto téme sa medzi poslancami spomínalo, že investor zabezpečí vysadenie stromov, ktoré by priemyselný park od obytnej zóny oddelili. Na otázku TASR, či to tak bude, Poša odpovedal, že je to reálne.

"Mrzí nás, keď s touto investíciou ľudia nie sú stotožnení. Rozumiem, že náš priemyselný park má negatívne vplyvy na ich život. Stromy budú vysadené, je to naplánované," poznamenal a reagoval aj na výzvu poslancov, aby obyvateľom na Námestí mieru umiestnenie fabriky pod ich oknami kompenzovali.

"Viem si to predstaviť, pri takejto vysokej investícii je drobnosť niečo také urobiť. Neviem teraz povedať, kedy to bude a aké projekty by to mohli byť. Môže to však pomôcť, aby sa atmosféra v meste a hlavne na Námestí mieru upokojila," ukončil Poša.

Výrobná spoločnosť so zameraním na automobilový priemysel sídli pod Poľanou v centre mesta a svoje priestory pre podnikanie chce zväčšiť. Na ťahu sú v súčasnosti detvianski mestskí poslanci. Zastupiteľstvo sa bude zaoberať požiadavkou investora, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie ich súčasnej priemyselnej zóny.