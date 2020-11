Chcela študovať právo, zvíťazil volejbal. Teraz sa vrhla do víru obyčajného života

Hosťom v našej rubrike bola bývalá slovenská volejbalová reprezentantka Veronika Hrončeková.

24. nov 2020 o 11:44 Stanislav Černák

ZVOLEN/BRATISLAVA. Úspešná slovenská volejbalová reprezentantka Veronika Hrončeková prednedávnom ukončila svoju aktívnu a treba dodať, že aj úspešnú kariéru. Zvolenská rodáčka začínala svoju kariéru doma pod Pustým hradom.

Neskôr sa 192 cm vysoká blokárka presunula do Bratislavy, z hlavného mesta Slovenska putovala do zahraničia, kde pôsobila od roku 2009. Tri roky hrávala v Česku, v Nemecku pôsobila štyri roky, rok hrala v Rumunsku a na záver kariéry aj rok v Izraeli.

Od roku 2007 bola Hrončeková slovenskou reprezentantkou, predstavila sa na troch európskych šampionátoch v rokoch 2007, 2009 a 2019, kde bola najskúsenejšou hráčkou reprezentačného výberu.

A práve ten posledný domáci šampionát máme všetci ešte v čerstvej pamäti, po ňom sa Veronika rozlúčila s reprezentačnou kariérou. A treba objektívne dodať, že na vrchole.

„ME v Bratislave boli jednoznačne môj vrchol. Prvé ME som pozorovala z lavičky, druhé som si užila na ihrisku, ale predsa len som nemala dostatočné skúsenosti, aby som si povedala, že som si ich dostatočne užila,“ povedala po konci ME v Bratislave.

Napokon sa Veronika Hrončeková rozhodla v marci 2020 ukončiť kariéru definitívne v 30 rokoch. Zvolenčanka v súčasnosti žije a pracuje v Bratislave v softvérovej spoločnosti a, ako sama hovorí s úsmevom, vrhla sa do víru obyčajného života zamestnaného človeka.

Usmievavá Veronika je optimistickým a dobre naladeným človekom, čo potvrdila aj pri odpovediach v našej rubrike Športové naj.

Najväčší úspech

Ak by som to mala brať z hľadiska výsledkov, tak to sú dve tretie miesta v európskych pohároch CEV a CHALLENGE s mojím vtedajším nemeckým tímom SSC Palmberg Schwerin. Kvalita a obsadenie týchto turnajov boli na veľmi vysokej úrovni. Osobne tiež považujem za úspech to, že som sa po náročnom zranení a operácii dostala späť do formy a mohla pokračovať v profi kariére a reprezentácii.

Najväčší trapas

Spomínam si na viacero vtipných situácií, ale na zápase je celkom sila, keď sa vám podarí podať servis popod sieť. Vtedy zostane v hale hrobové ticho a jediné, čo môžete, je zadržiavať smiech. To sa mi konkrétne stalo v českej lige, a teda som rozumela všetkým komentárom divákov, ktoré lietali z tribúny (smiech).

Najkrajší smeč/výmena/blok

Ako blokárka som pri výmenách v poli veľa vody nenamútila. Ale mám jednu spomienku na zápas v Bukurešti, kde ma súperova blokárka trafila v obrane silným úderom a odo mňa sa to nejako zázračne odrazilo späť na ich stranu, navyše, do takej časti ihriska, kde nemali šancu to chytiť. Mám to aj na videu a vždy sa na tom smejem, lebo spoluhráčky boli z toho také nadšené, že jedna mi skočila do náručia (smiech).

Najkrajší alebo najemotívnejší smeč bol pre mňa v poslednom zápase mojej reprezentačnej kariéry na ME v Bratislave proti Taliankam. Trafila som súperovu nahrávačku do hlavy, našťastie, nie silno (smiech).