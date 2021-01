Vyhradené parkovanie plánuje samospráva zrušiť

Systém sa neosvedčil.

21. jan 2021 o 21:51 TASR

HRIŇOVÁ. Systém vyhradeného parkovania sa v Hriňovej neosvedčil a samospráva ho plánuje zrušiť. Pre TASR to uviedol primátor Stanislav Horník.

Ako dodal, občania si mohli predplatiť vyhradené parkovacie miesto. Najskôr to bolo približne 100 eur ročne, neskôr poplatok upravili na 182,50 eur na rok.

"Naštrbili sa susedské vzťahy, niektorí žiadatelia začali zneužívať systém, o miesta žiadali aj tí, ktorí vlastnia garáže v meste. Vznikli problémy s označovaním parkovacích miest a, bohužiaľ, aj s administratívou. Mesto pripraví nový návrh

všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude zohľadňovať požiadavky vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke a požiadaviek občanov," spomenul s tým, že v najbližšom období by sa chceli v meste venovať budovaniu neplatených parkovacích miest.

Tie by boli pre držiteľov parkovacích preukazov vzťahujúce sa na vozidlá, ktoré prepravujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Platilo by to na odstavenie auta pred verejnými budovami a bytovými domami.

Parkovanie v Hriňovej nie je spoplatnené a samospráva to ani neplánuje. "Nie je problém nájsť parkovacie miesto, problém je, že ho ľudia nevedia nájsť pod svojim oknom. Ide tu o komfort a trochu aj pohodlnosť," poznamenal primátor a doplnil, že samospráva plánuje vyhradiť zónu, napríklad na Lúčnej ulici, v ktorej by platil zákaz vjazdu motorovým vozidlám nad 3,5 tony. "Aby nezaberali miesta pre osobné autá a ľudí, ktorí tam bývajú," vysvetlil.

V minulosti vytváralo mesto nízkonákladové parkoviská zo zatrávňovacích dielcov. Budovali ich najmä v lokalitách, kde už ľudia parkovaním vytvárali škody na verejnej zeleni. Jedno vzniklo na ulici Lúčna, kde pribudlo 30 parkovacích miest.

"Ďalšie záchytné parkovisko chceme v meste vytvoriť na sídlisku Stred medzi blokmi 11 a 12. Mohlo by tu vzniknúť až 50 parkovacích miest. Prednosť budú mať riešenia, ktoré budú minimalizovať zásah do verejnej zelene," zhrnul.

Ako spomenul, staršie garáže v meste, ktoré sú nevyužívané, sa vo viacerých prípadoch zmenili na sklady a v súčasnosti sa nevyužívajú na odstavenie auta.

"Parkovanie v Hriňovej nie je neriešiteľná záležitosť, kladie si však zvýšené nároky na citlivé pretváranie verejného priestoru, komunikáciu s ľuďmi, aby aj oni mohli prinášať návrhy, ako túto otázku optimálne riešiť. Nákladná výstavba parkovacích domov v meste nemá nateraz reálny základ," dodal Horník.