Detva v malom derby brala len bod

Zápas v Banskej Bystrici rozhodovali samostnané nájazdy.

22. nov 2020 o 20:48 TASR

HC'05 Banská Bystrica – HC 07 Detva 4:3 sn (2:2, 0:1, 1:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 1. Breton (Lamper, Winguist), 20. Lamper (Winquist, Biro), 50. Tamáši, rozhodujúci nájazd Winquist – 7. V. Fekiač (Askarov, T. Klíma), 17. J. Sýkora (Korím, Čacho), 38. F. Fekiač (Downing). Rozhodovali: Snášel ml., Goga – Stanzel, Vyšný, vylúčení: 6:7, navyše: Rymsha (Detva) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Banská Bystrica: Vay – Petrinec, Biro, Drew, Breton, Lopejský, Demo, A. Žiak, Ďatelinka – Sojka, Šimun, Výhonský – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš - L. Lunter, O. Giertl, Vybíral - Vašaš, Tamáši, Marek Sloboda

Detva: R. Petrík (21. Sholl) – F. Fekiač, Rais, Korím, Gachulinec, D. Jendroľ, O. Turan, Rymsha, Ľalík – A. Nauš, P. Halama, Ľupták - Ščurko, Downing, J. Sýkora – T. Klíma, V. Fekiač, Askarov – Charbonneau, Čacho, Cox

Banskobystričania mali dobrý vstup do stretnutia, ktoré sa hralo opäť vo Zvolene. V 54 sekunde ťažil z chyby hosťujúceho beka Breton, keď sa parádne trafil z medzikružia – 1:0. Detva mohla odpovedať v presilovke, ale Čacho ani Ščurko recept na Vaya zblízka nenašli. Podarilo sa to až v siedmej minúte V. Fekiačovi, ten zakončoval pohotovo po šikovnej prihrávke Askarova od zadného mantinelu – 1:1. Hokejisti spod Poľany sa nabudili a mali o niečo viac z hry. Zaujal prienik Čacha, gólman 'baranov' zasahoval s problémami. Napokon kapituloval v sedemnástej minúte. Strieľal Sýkora spoza kruhu v presilovke a tečovaný puk z hokejky Ďatelinku si napokon našiel cestu medzi žrde – 1:2. Následne mohol pridať tretí gól hostí v oslabení Cox, nevyužil únik. Banskobystričania trestali 36 sekúnd pred prestávkou v hre štyroch proti štyrom. Po pekne kombinačnej akcii Wimquista sa presadil spomedzi kruhov švihom Lamper a oslávil tak štvorstý zápas v drese HC '05 – 2:2.

Tréner Detvy poslal na druhú tretinu do bránky Sholla a ten v tejto časti hry regulárny gól neinkasoval, pretože po koncovke Faška-Rudáša ho neuznal videorozhodca. Kontakt Lampera s americkým gólmanom bol posúdený ako nedovolený zo strany banskobystrického hokejistu. Hostia mali viac šancí, ale nevyužívali ich. Na Vayovi stroskotali Halama a najmä Klíma v úniku počas oslabenia. Nevyšla ani koncovka V. Fekiača z prečíslenia. Vytúžený gól prišiel až v 38. minúte. Najprv Ščurko neskóroval pred odkrytou svätyňou Vaya, no o pár sekúnd na to sa to podarilo voľnému F. Fekiačovi z pravého kruhu a bolo 2:3. Následne ešte hrala Detva presilovku a v nej mohol zvýšiť vedenie Sýkora zblízka.

Na začiatku tretej tretiny sa ocitli v početnej výhode hokejisti spod Urpína, ale ani túto možnosť nevyužili, nevystrelili na bránku. Vo vyrovnanom počte síl na ľade im to išlo lepšie, snažili sa o vyrovnanie, ale museli si dávať pozor na protiútoky súpera. Po jednom z nich mal dobrú možnosť Klíma, proti bol Vay. Bystričania sa napokon tešili v 50. minúte. Po strele Tamášiho Shollovi puk vypadol a F. Fekiač ho nešťastne zrazil do bránky pred útočiacim Slobodom - 3:3. Všetko teda bolo znovu otvorené, ožili aj hostia a mohli ísť znovu do vedenia po dvoch veľmi dobrých šanciach Downinga, skvele sa predviedol maďarský gólman v drese HC '05. V závere nemenil skóre ani domáci Vašaš z dorážky, takže duel dospel do predĺženia. V ňom hrali 'barani' presilovku štyroch proti trom, ale opäť veľmi zle. Mohli v nej inkasovať z prečíslenia dvoch na jedného, no Ľalíka vychytal Vay. Až pri vyrovnanom stave hráčov na ľade mali šancu Bystričania. Voľný Tamáši tvrdo strieľal z medzikružia, dobre zasiahol Sholl. Na opačnej strane Askarov prestrelil bránku, keď sa ocitol pred ňou úplne osamotený.

Rozuzlenie tak priniesli až samostatné nájazdy, ten rozhodujúci premenil Winquist v tretej sérii a zabezpečil tak svojmu tímu dva body.