Obyčajný život očami fotografa Mira Trimaya

Pre pandémiu prišiel fotograf o drvivú väčšinu zákaziek.

18. nov 2020 o 21:40 Anna Gudzová

DETVA. November už tradične patrí fotografii. V Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve si v týchto dňoch môžete pozrieť výstavu banskobystrického fotografa Mira Trimaya. Výstava má názov Obyčajný život.

Miro Trimay sa fotografovaniu aktívne venuje už takmer dvadsať rokov. S fotoaparátom to však skúšal už dávno predtým.

„Na začiatku to boli prvé cvaknutia otcovým fotoaparátom. To som bol ešte iba chalanisko na druhom stupni základnej školy. Počas stredoškolských štúdií som občas zašiel ku kamoške, ktorá študovala fotografiu a mala doma fotoateliér. Tam sa mi to začalo páčiť. No kým som mal v ruke svoj prvý fotoaparát, to ešte trošku

trvalo. Pamätám si to celkom presne. Mal som dvadsaťdva rokov, bol som mladoženáč a svokor mi daroval fotoaparát. Bola to moja prvá zrkadlovka EXA 1. Tú onedlho vymenil môj prvý Nikon a tejto značke som verný dodnes. Moje prvé fotografické pokusy boli však práve s fotoaparátom EXA 1. Fotil som svojho syna Jakuba a zaznamenával som jeho rané detstvo.“

Výstava Mira Trimaya v detvianskom Dome kultúry má názov Obyčajný život. Tento názov vystihuje to, čo fotí rád. Obyčajný život.

„Kedysi dávno ma oslovil najprv Dušan Hanák a jeho film Obrazy starého sveta. Tie fotografie a tí skutoční „obyčajní ľudia“ z tohto filmu pochádzajú z portfólia môjho fotografického guru, ktorým je Martin Martinček. Tým je povedané všetko.“

Miro Trimay je rodený Bystričan a je na to hrdý. No priznáva, že Podpoľanie je mu drahé. Už aj preto, že v Detve prežil celé svoje detstvo. Fotografie na výstave Obyčajný život sa síce priamo k Detve neviažu, no miluje tento kraj a nachádza tu množstvo inšpirácií.

„Väčšina fotografií na výstave je zo Slovenska, z vidieka aj z mestského prostredia. Dve fotografie sú zo zahraničia, z Maďarska a Ruska. Spolu dvadsaťpäť fotografií. A keďže tu máme koronakrízu a s ňou spojené obmedzenia so stretávaním sa, rozhodol som sa, že fotografie z výstavy Obyčajný život budem prezentovať aj prostredníctvom virtuálnej prehliadky na YouTube. S týmto mi nezištne pomohol banskobystrický rodák Miro Kantarsky, ktorý žije v Kanade, za čo mu veľmi pekne ďakujem.“

Na otázku, čo robí fotograf v čase pandémie, karantény a obmedzení, Miro Trimay odpovedal: „Snažím sa prežiť, ako sa dá. Keďže som kvôli pandémii prišiel tento rok o drvivú väčšinu zákaziek, robím, čo príde. Od práce vrátnika v karanténnom centre, cez reštaurátorské práce na gazdovstve neďaleko Bystrice, po pečenie pizze. Teraz pracujem na dokončení publikácie pre mesto. Bude to Sprievodca

pietnymi miestami Banskej Bystrice a okolia. Tento rok som tiež v spolupráci s českou poetkou Zitou Malaníkovou vydal knihu Cestou duhových skleněnek, na ktorej som participoval svojimi fotografiami, a vo februári som vystavoval svoje fotografie v Saratove v Rusku.“

Miro Trimay, virtuálna prehliadka výstavy fotografií Obyčajný život:

Výstava fotografií Mira Trimaya Obyčajný život v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve potrvá do konca tohto roka. Navštíviť ju môžete v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.