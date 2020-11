Ďalší čudný krok v hokeji. Kluby sa dištancujú, nikto sa ich nepýtal

Kluby s obsahom listu nesúhlasia.

17. nov 2020 o 15:03 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Do sporu okolo pochybného prevodu extraligovej licencie klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš sa zapojila aj Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK), ktorá zastrešuje väčšinu klubov najvyššej hokejovej súťaže Tipos extraligy.

V pondelok večer asociácia vydala výzvu, aby Slovenský zväz ľadového hokeja schválil prevod licencie MHK 32 Liptovský Mikuláš na nový subjekt.

Viaceré kluby však o texte výzvy vôbec nevedeli a s jej obsahom nesúhlasia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Košice: Dištancujeme sa

Ako prvý reagoval ešte v pondelok klub z Košíc.

„HC Košice sa dištancuje od otvoreného listu APHK adresovaného SZĽH. Znenie listu nebolo s košickým klubom konzultované a HC Košice sa nestotožňuje s jeho obsahom,“ uviedol klub v stanovisku na facebooku.

"Aj keď je HC Košice členom APHK, formálne listy a kroky by mali byť podľa nášho názoru konzultované s každým klubom separátne. Primárnym cieľom nášho členstva v APHK sú marketingové práva a HC Košice neprináleží vyjadrovať sa k právnym vzťahom iných klubov s inými inštitúciami vrátane SZĽH a hodnotiť ich," doplnil výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.

Zvolen: Za toto by sme nehlasovali

V utorok zverejnil podobné stanovisko aj HKM Zvolen. Uviedol, že o liste sa v klube dozvedeli až z médií. Nikto s nimi jeho vznik nekonzultoval, nesúhlasia s jeho obsahom a dištancujú sa od neho.

„Za toto znenie by sme nehlasovali kvôli nedostatku informácií a skutočnosti, že nie sme oprávnení vyjadrovať sa k právnym vzťahom iných subjektov,“ uviedol prezident HKM Zvolen Dušan Mráz na klubovom webe.

Podobný postoj majú podľa informácií SME aj v niektorých ďalších extraligových kluboch.

Prevod licencie zväz zamietol už trikrát

Spor súvisí s problematickým prevodom extraligovej licencie z klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš na nový subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš.

Súvisiaci článok Šatan verzus manažér ukrajinského typu. O čo ide v Liptovskom Mikuláši? Čítajte

Predaj licencie dohodol primátor mesta Ján Blcháč s Milanom Čankym, ktorý zastupuje nový klub a zároveň je aj generálnym manažérom terajšieho MHK 32.

Proti prevodu je pre viaceré nezrovnalosti väčšina mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši aj hlavný kontrolór mesta. Majú obavy z tunelovania – licencia by prešla na nový klub a v starom MHK 32 by ostali len dlhy, ktoré by muselo uhradiť mesto.

Prevod licencie musí schváliť aj Slovenský zväz ľadového hokeja. Rozhodoval o tom už trikrát, ale zakaždým prevod zamietol. Naposledy minulý utorok.

Vedenie klubu z Liptovského Mikuláša potom zabránilo svojim hráčom nastúpiť na extraligové zápasy v Detve a Košiciach. Ak by tím nenastúpil ani na stredajší zápas vo Zvolene, pravdepodobne by sa nevyhol odobratiu licencie a vyradeniu zo súťaže.

Kluby o ničom nevedeli

Hokejový zväz však nátlaku neustúpil. Zopakoval, že klub MHK 32 má licenciu a hrať môže. „Veríme, že v Liptovskom Mikuláši si interné spory vyriešia a príslušné veci dotiahnu do konca v prospech hokeja,“ uviedol zväz v stanovisku.

Primátor Blcháč sa v pondelok po tréningu stretol s hráčmi a ubezpečil ich, že klub sezónu dohrá pod značkou starého klubu MHK 32.

Zdalo sa, že situácia sa upokojila, ale večer vydala APHK spomínané stanovisko, o ktorého znení viaceré kluby vôbec netušili.

APHK v ňom vyzvala hokejový zväz, aby prevod licencie urýchlene schválil.

„Prevodu licencie nebráni z legislatívneho hľadiska žiadna zákonná či iná administratívna prekážka,“ uvádza sa v liste.