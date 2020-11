Mária Markovičová. Žena, ktorá žila naplno

Bola nielen vynikajúca herečka, ale aj fotografka, tenistka a automobilová pretekárka.

13. nov 2020 o 13:41 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. „Karči, teba rodičia málo bili,“ nadhodí útla matka Domina, jednej z hlavných postáv kultovej Nevery po slovensky v rozhovore s jeho kamarátom Karolom Tarambulom, prezývaným Edison. Kto by si tento legendárny dialóg nepamätal. Úlohy matky sa vynikajúco zhostila herečka Mária Markovičová (1908), rodáčka z Radvane. Obce cechov a remeselníkov, ktorú socializmus zrovnal so zemou. Dnes stojí namiesto nej sídlisko, mestská časť Banskej Bystrice. Dávno nestojí ani markovičovský dom, na ktorý si pamätníci spomínajú ako na výnimočný. Mária Markovičová sníva svoj večný sen na cintoríne v Banskej Bystrici – Kremničke, 10. novembra uplynulo už 36 rokov od jej úmrtia.

Jej mimoriadny talent, spojený so skromnosťou, životnou múdrosťou a rozhľadom tu však ostali cez jej divadelné a filmové úlohy. Hoci na sklonku života si ju pamätáme hlavne z úloh utrápených matiek, či dedinských žien, jej herecké majstrovstvo bolo mnohotvárne a rovnako dobre vedela zahrať v tragédiách aj komédiách. Bola to charakterová herečka, na aké sa nezabúda. Debutovala v roku 1952 vo filmovej snímke Lazy sa pohli a o tri roky neskôr úlohou vo filme Drevená dedina. Od tej chvíle sa jej doslova otvoril filmový svet, poslednú úlohu si zahrala v roku 1982 vo filme Cukor. Bolo to dva roky pred smrťou.

Hrala tiež v klasických i súčasných hrách slovenských dramatikov (Kocúrkovo 1949, Dobrodružstvo pri obžinkoch 1959, Ženský zákon 1964 Statky-zmätky 1971, Sóle pre bicie 1973, Mamka Pôstková 1981). Doslova očarila svojim komediálnym majstrovstvom v Mačacej hre, ktorá je príbehom dvoch starnúcich sestier.

Historik Vladimír Sklenka hovorí, že išlo nielen o mimoriadne talentovanú herečku, ale tiež mnohotvárnu osobnosť, ktorá sa zapísala do dejín Banskej Bystrice zlatým písmom.

„Ako vynikajúcu herečku si ju možno zapamätali mnohí. Menej sa už vie o tom, že sa venovala aj športu. Bola trojnásobnou majsterkou Slovenska v tenise, zúčastnila sa automobilových pretekov Tatra 57, kde obsadila druhé miesto. Počas Povstania viedla ženskú jednotku Červeného kríža a bola hlásateľkou Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici,“ dodal. Ako tiež povedal, pani Markovičová patrila tiež k priekopníkom leteckého fotografovania na Slovensku.