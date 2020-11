Oblasť je nesmierne vyrovnaná: Na víťazstvo pomýšľajú až štyri tímy (+ JEDENÁSTKA JESENE)

Naše hodnotenia sú na konci. Pozornosť sme zaostrili na najvyššiu okresnú súťaž.

16. nov 2020 o 10:46 Stanislav Černák

ZVOLEN. Naše hodnotenia jesenných častí zakončíme v najvyššej oblastnej súťaži. Tej sa našťastie koronavírus vyhýbal a tak všetkých 14 tímov stihlo odohrať jedenásť duelov.

Veľká časť prebiehajúcej sezóny 2020/2021 bola veľmi vzácne vyrovnaná. Azda s výnimkou dvoch tímov, dokáže vyhrať každý s každým, najvyrovnanejší je stred tabuľky.

Pravda, favoriti už s pribúdajúcimi kolami začali potvrdzovať papierové predpoklady a pomaly sa odlepili od svojich prenasledovateľov.

Zaujímavosťou je, že okrem nepredvídateľnosti výhier, spestrili futbalovú jeseň v okrese aj poriadne divoké prestrelky a vysoké víťazstvá. Najvyššiu výhru si vystrieľali v 6. kole hráči Stožku, ktorí zdolali V. Pstrušu 12:1.

Divoké prestrelky priniesli aj šlágre jednotlivých kôl. Hneď v úvodnom Látky zdolali Dudince 6:5 alebo v 11. kole Látky podľahli Sliaču 4:5. Za zmienku istotne stojí aj výhra Zv. Slatiny s D. Hutou 10:0 (11. kolo), či Bzovíka s V. Pstrušou 9:2 (9. kolo).

MFK Vígľaš-Pstruša

Dno tabuľky okupujú hráči z tímu MFK Vígľaš-Pstruša, ktorí získali len jeden bod za remízu v Sebechleboch.

Zvyčajne schytávali poriadne debakle. Ich skóre 10:56 (najviac inkasovaných gólov spomedzi všetkých účastníkov) hovorí za všetko. Na druhej strane sú v obci istotne radi, že futbal má kto hrať.

TJ Agro Ostrá Lúka

Trinásta priečka patrí Ostrej Lúke. Ich hráčom sa nedarí veľmi strelecky, spoločne s D. Hutou nastrieľali súperom zhodne len po osem gólov. Ostrolúčania však mali slušný štart do sezóny. Naplno bodovali v 2. kole v Sebechleboch, remizovali v Očovej.

Mrzieť ich istotne môže prehra s D. Hutou. Od 6. kola to už bolo s nimi horšie, všetko to odštartoval debakel 8:1 v Kriváni. Tento káder má však na to, aby sa vo vyrovnanej tabuľke posunul minimálne pred D. Hutu a Sebechleby.

TJ Detvianska Huta

Futbalisti Detvianskej Huty sa vrítili do súťaže po menšej odmlke a v obci sú istotne radi, že dokázali opäť zostaviť družstvo, ktoré môže pôsobiť v I. triede.

Detvianska Huta sa pýši dvoma výhrami s O. Lúkou a V. Pstrušou. Najviac ich istotne mrzí desiatka od Zvolenskej Slatiny v závere jesene.

OZ OFK Sebechleby

Jedenáste Sebechleby získali sedem bodov. K prekvapujúcej výhre so Sielnicou 1:0 zdolali aj Bzovík 4:3 a bod pridali za remízu s V. Pstrušou.