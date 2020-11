Súpera dobre prečítali. Zvolenčania zdolali lídra

Hokejisti HKM Zvolen vyhrali zaslúžene.

15. nov 2020 o 21:04 TASR

HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Góly: 2. Marcinek (Meliško, Jedlička), 7. Stupka (Kelemen, Helewka), 31. McPherson (Kubka), 40. Kelemen, 49. Melancon (Zuzin) – 42. Embrich (Záhradník). Rozhodovali: Tvrdoň, M. Valach – Crman, Vyšný, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, Helewka, Stupka – Tibenský, Jedlička, Marcinek

Zvolen mal dobrý vstup do stretnutia, bol aktívnejší. McPherson ešte šancu z ľavej strany nevyužil, avšak prvé striedanie štvrtej formácie slávilo úspech. Po akcii Meliška sa presadil z troch metrov voľný Marcinek – 1:0. O pár sekúnd neskôr mohli hostia odpovedať Ondruškom z kruhu, proti bol Rahm. Domáci boli dôraznejší, Kelemen mal dobrú príležitosť z dorážky a hoci ju nevyužil, následne prihral Stupkovi a ten spoza hráča prestrelil Kiviaha – 2:0. Zámčania mohli korigovať z presilovky, v nej mal dobrú možnosť v predbránkovom priestore Holovič, avšak bol tiesnený. Na opačnej strane nevyužil tutovku pred bránkou Meliško. V 15. minúte Ivan nabil puk pred Kiviaha a Nuutinen neskóroval vo vyloženej šanci. V závere prvého dejstva to skúšal ešte Kelemen tečom i z dorážky, no ani on neuspel.

V prostrednej časti pokračoval Zvolen v aktívnej hre. McPherson to dobre skúšal z ľavej strany, na opačnej strane z protiútoku v podobnej situácii nedokázal znížiť Obdržálek. V 25. minúte po vydarenej akcii domácich sa nepresadil zoči – voči brankárovi hostí Ivan. Tlak hokejistov spod Pustého hradu pokračoval a vygradoval v 31. minúte. Kubka vystrelil od modrej, puk sa odrazil od zadného mantinelu pred McPhersona a ten bez prípravy z ľavej strany namieril do odkrytej časti bránky Kiviaha – 3:0. Nové Zámky potom nevyužili dve presilovky, krátko hrali v piatich proti trom. Po ich skončení však mali dve šance, konkrétne Iso-Mustajärvi a Holenda. Nezužitkovali ich a pykali za to. Nechali totiž voľného Kelemena,, ktorý zakončil z dolnej časti kruhu a vyrazený puk nešťastne od korčule Juríka putoval späť za brankára hostí – 4:0.

V tretej tretine začal taktiež Zvolen aktívne, no líder extraligy využil hneď prvú príležitosť na skórovanie. V 42. minúte vyhral súboj na zadnom mantineli Záhradník, poslal prihrávku pred bránku Embrichovi a ten sa nemýlil – 4:1. Tento moment domácich nerozhodil, často strieľali a vyplatilo sa. Najprv Stupka pálil do žŕdky, avšak mrzieť ho to nemuselo, pretože v 49. minúte spoza kruhov trafil presne Melancon a keďže mal Kiviaho zakrytý výhľad, nestačil reagovať – 5:1. Šiesty gól mohli ešte pridať Nuutinen a dvakrát Bondra, avšak šťastie týmto hráčom neprialo.

Hlasy po zápase

Peter Oremus, tréner Zvolena: „Tlačili sme sa dnes do bránky a realizovali sme dobre tieto situácie. Boli sme lepší, premieňali sme šance, často strieľali. Hra bola z našej strany taká, akú si predstavujeme. Sú tam ešte nejaké veci, ktoré musíme odstrániť. Avšak veľa požiadaviek naši zverenci na ľade plnili, za čo som rád. Dôležité bolo aj to, že súpera sme dobre prečítali a do veľkých šancí ho nepúšťali, eliminovali sme ho.“

Martin Hrnčár, tréner Nových Zámkov: „Zvolenčania nás prevýšili vo všetkých činnostiach. Išli za víťazstvom, výborne korčuľovali, boli silní na puku. Domáci majú skúsených hokejistov a to sa odzrkadlilo. Vytvorili si množstvo príležitostí, menili pozície a nám nešli hlavne nohy a robili sme veľmi veľa individuálnych chýb. Zvolen to trestal a zaslúžene tak vyhral. Chýbali nám dnes niektorí hráči, káder sme museli omladiť, ale sezóna je ešte dlhá a náročná, ideme ďalej.“