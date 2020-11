Ide v stopách Kožuchovej či Trajteľovej: Novodomská sa stala seniorskou majsterkou sveta!

Neskutočný úspech sa podarilo dosiahnuť mladej Zvolenčanke hneď pri svojej prvej účasti na MS žien.

15. nov 2020 o 14:00 Stanislav Černák

ZVOLEN. Už od útleho detstva bolo jasné, že je obrovským talentom. Vyhrávala detské na svetovej i európskej úrovni. Je niekoľkonásobná majsterka starého kontinentu i sveta.

V súčasnosti šestnásťročná Zvolenčanka zaznamenala najväčší úspech svojej kariéry, keď dosiahla najvyššiu métu.

Stala sa majsterkou sveta v hlavnej ženskej kategórii, podarilo sa jej to v španielskej Santa Susanne. Novodomská tak ide v šľapajách svojich predchodkýň – Tatiany Kožuchovej a Timey Trajteľovej.

„Ani sa mi nesnívalo, že ako 16-ročná, hneď po prechode z detskej kategórie, budem môcť reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta žien. Ešte väčším prekvapením bolo, že som získala 9 titul majsterky sveta vo fitness. Je to neopísateľný pocit, no sama by som to nedokázala.Za mojim úspechom stojí veľa úžasných ľudí,“ podelila sa o svoje pocity s fanúšikmi sympatická Nelli Novodomská prostredníctvom sociálnej sieti.

Nelli Novodomská so svojou mamou. (zdroj: fb Nelli Novodomskej)

„Ďakujem mojej rodine a hlavne mamine, ktorá mi obetuje všetok svoj voľný čas. Robí mi sparingpartnera, kuchára, šoféra, trénera, mentálneho kouča, vizážistku v jednom, absolvuje so mnou každú súťaž už od roku 2010, zvláda všetky moje nálady pred súťažou, šije mi tie najkrajšie kostýmy a mnoho ďalších vecí,“ neváhala Novodomská a poďakovala svojej mame.