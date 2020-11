Vo zvolenskej nemocnici rodila mamička pozitívna na nový koronavírus

Mamu aj s novorodencom izolovali.

9. nov 2020 o 19:04 MOJ

ZVOLEN. Zdravotnícky personál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia zvolenskej nemocnice si prešiel zaťažkávacou skúškou; rodila tam mamička pozitívna na nový koronavírus. Zistili to pri jej prijímaní do nemocnice, keď jej urobili antigénový test.

Pôrod bezpríznakovej 23-ročnej mamičky prebehol za prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení a len za účasti lekára a jednej zdravotnej sestry.

„Pôrod bol prirodzený, bezproblémový a dievčatko sa narodilo s mierami 2850 gramov a 47 centimetrov,“ povedal lekár oddelenia Andrej Jenčo.

Ženu po pôrode izolovali a pretestovali PCR testom, ktorý potvrdil pozitivitu. Neskôr ju prepustili do domácej karantény.

Dievčatko bolo od ostatných novonarodených detí taktiež izolované a pretestované. S negatívnym výsledkom.

„Tím gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia veľmi profesionálne zvládol situáciu s minimálnym stresom pre rodičku, personál a ostatné pacientky,“ okomentovala riaditeľka nemocnice Ludmila Veselá.

„Mamička rešpektovala a dodržiavala izoláciu a nijako nám nekomplikovala situáciu. Pandémia koronavírusu trvá a my sa tomu musíme prispôsobiť a pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Mamičke prajeme, aby sa napriek okolnostiam, za ktorých sa jej dieťatko narodilo, tešila, že je zdravé a životaschopné,“ dodala riaditeľka nemocnice, ktorá patrí do siete skupiny Agel.