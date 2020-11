Hodnotíme V. ligu: Najviac sa darilo H. Nemciam, Lieskovec mal slabučkú jeseň

Ako sa darilo našim štyrom piatoligistom? Kto sú najlepší hráči jesene?

9. nov 2020 o 11:46 Stanislav Černák

H. NEMCE/KRUPINA/D.NIVA/LIESKOVEC. Pokračujeme v hodnotení jesene našich futbalových zástupcov.

Po Tipos III. lige Stred a IV. lige skupine Juh si na paškál vezmeme tímy pôsobiace v V. lige skupine C. Takisto ako v prípade vyšších súťaží, aj piatoligisti prerušili jesennú časť po 11 kolách.

Náš región zastupovali štyri tímy – OTJ Hontianske Nemce, MFK Strojár Krupina, OŠK Dobrá Niva a OŠK Lieskovec. Prinášame vám naše hodnotenie jesene týchto klubov, ale aj prognózy smerom k jari či najlepších hráčov.

OTJ Hontianske Nemce

Najlepšie sa z našich piatoligistov darilo klubu OTJ Hontianske Nemce, ktorý mal vlani za sebou vydarenú nováčikovskú polsezónu, keď sa stal jesenným majstrom.

Pokojne môžeme napísať, že Nemčania mali nakročené na postup. Očakávania fanúšikov pred štartom tohto ročníka boli pritom oprávnene veľké.

Vracať sa však neustále k vydarenej jeseni 2019 nemá veľmi zmysel. Vedia to aj samotní predstavitelia klubu, ktorí sa držali pri zemi a to sa ukázalo ako správne.

V desiatich zápasoch získali hráči H. Nemiec 17 bodov za 5 výhier, dve remízy a tri prehry. V tabuľke im patrí zatiaľ šiesta priečka. Nemčania majú aktívne skóre 26:14.

Hont. Nemce mali veľmi slušný rozbeh. Prvú prehru zaznamenali až v 5. kole v Selciach (1:3), dovtedy stratili body iba s L. Vieskou za domácu remízu.

Nasledovala vysoká výhra v derby s Prenčovom, avšak potom prišlo sklamanie a zbytočná prehra v Dobrej Nive či remíza v Sásovej.

Fanúšikov potešili Nemčania v ďalšom derby, keď Krupinu zdolali po výbornom výkone 5:0. Zápas v Hrochoti sa preložil, s jeseňou sa tak rozlúčili domácou prehrou s jedným z favoritov na postup – B. Štiavnicou.

Od úvodnej výhry v Priechode zdobila tím, vedený hrajúcim trénerom Štefanom Sudimákom a kapitánom Petrom Kockom, sila kolektívu. Chalani sú dobrá partia a ťahajú za jeden koniec povrazu, to je rozhodne ich najsilnejšou zbraňou.

Navyše, na každom poste majú ťahúňa. A keď sa aj nedarí jemu, zaskočia ho iní. V bráne podáva spoľahlivé výkony Ondrej Pavlenda, v obrane Milan Sádovský, dirigentom hry je Štefan Sudimák, vydarenú jeseň za sebou má záložník a útočník v jednej osobe – Jozef „Frenky“ Rerich.

Najlepším strelcom tímu v jesennej časti je opäť Ivan Pařenica, ktorý sa trafil deväťkrát. Pravda, nie je to jeho 18 gólov z vlaňajška, ale aj tak je to stále nadštandardný pomer. Zvlášť, keď vezmeme do úvahy, že druhý najlepší strelec tímu Jozef Rerich má na svojom konte góly štyri.

Hetrik zaznamenal Pařenica pri domácej výhre nad Jakubom a štyrikrát sa trafil v zápase proti Prenčovu. Naposledy si však nemčiansky dres obliekol v zápase 7. kola proti Dobrej Nive. Odvtedy nebol na súpiske mužstva ani raz...

Naše hodnotenia: Prognóza k zvyšku sezóny: Káder H. Nemiec je kvalitný a variabilný, má na to, aby okupoval vrchné priečky tabuľky. Ak sa vyhnú zbytočným stratám bodov, H. Nemce majú na konečné 3. miesto za B. Štiavnicou a Breznom. Známka: 2 (ako v škole) Najlepší hráči jesene: Ondrej Pavlenda, Milan Sádovský, Jozef Rerich

MFK Strojár Krupina

Futbalisti Strojára okupujú po jedenástich dueloch ôsmu priečku. Získali 14 bodov za 4 výhry, 2 remízy a 5 prehier. Zverenci trénera Stanislava Bohuša strelili 18 gólov, inkasovali ich 26.

Krupinčania istotne nemôžu byť spokojní s touto bilanciou. Chceli byť v tabuľke oveľa vyššie. Veľa dobre rozohraných zápasov stroskotalo na efektivite. Hráči Strojára si dokázali vytvárať sľubné šance, ale v koncovke sa im nedarilo podľa predstáv.