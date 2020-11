Výhra Detvy sa v Poprade zrodila v závere predĺženia (+ FOTO a TABUĽKA)

Pod Tatrami Poprad privítal podpolianskych hokejistov.

8. nov 2020 o 21:03 TASR

HK Poprad - HC 07 WPC Koliba Detva 2:3 pp (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 2. Vandas (Dalhuisen), 5. Drgoň (Haščák, Bjalončík) - 16. Sýkora (Valent), 42. Cox (Čacho, Charbonneau), 65. Charbonneau (z tr. strieľania). Rozhodovali: Stano, Lokšík – Gegáň, Frimmel, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

Poprad: Vošvrda – Drgoň, Hudec, Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Matúš Paločko, Zagrapan, Livingston – Mešár, Bjalončík, Matej Paločko – Hájnik

Detva: Sholl – Korím, Turan, Lalík, Rais, Jendroľ, Gachulinec, F. Fekiač, Rymsha – Žilka, V. Fekiač, Klíma – Cox, Čacho, Charbonneau – Ľupták, Downing, Ščurko – Sýkora, Valent, Askarov

Domáci mali expresný nástup. Po minúte a pol sa presadil Vandas, ktorý po krídle unikol a puk do siete poslal pomedzi Shollove betóny. Popradčanom hra chutila, v 5. min počas hry vo štvorici poslal Haščák puk z rohu klziska na obrancu Drgoňa a ten si dôrazne na dvakrát poradil s obranou i brankárom Detvy. Pri hre 4 na 4 prišla v 16. min aj chvíľa útičníka Detvy Jána Sýkoru. Ten sa po priťuknutí od Valenta utrhol a súboj s brankárom "kamzíkov" zvládol na jednotku - 2:1. Krátko pred odchodom do šatní zahodil tutovku domáci Svitana, ktorého ideálne pred bránkou našiel Bjalončík. Sholl vynikajúcim zákrokom gól do šatne nepripustil.

Rovnako dobre zasiahol na začiatku druhej tretiny aj domáci brankár Vošvrda. Po chybe jeho spoluhráčov sa na neho rútila dvojica Čacho a Charbonneau, prvý menovaný to zobral na seba, ale puk do siete po blafáku neprepasíroval. Vyrovnanie mal na hokejke v 33. minúte Klíma. Puk sa Gachulinecovej strele odrazil od zadného mantinelu rovno ku Klímovi, jeho pohotové zakončenie z uhla brankár domácich kryl. Tesne pred druhou prestávkou hrali Popradčania presilovú hru, v nej opakovene od modrej pálil Dalhuisen, jednu z jeho deloviek zastavila až konštrukcia bránky.

Vyrovnania sa hostia dočkali v 42. minúte. Domácim opäť unikla dvojica hráčov Detvy a tentoraz si zakončením poradili. Po Čachovej prihrávke pomedzi brankárove betóny trafil Cox. "Kamzíci" pokračovali v kostrbatom výkone, hostia ich niekoľkokrát zatlačili na dlhší čas pred vlastnú bránku. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času sa Popradu zranil Svitana. Padajúceho útočníka nepríjemne zasiahol hosťujúci obranca Lalík a domáci hráč v zápase skončil s podozrením na otras mozgu. Rozhodnúť duel odmietol v 53. minúte Vandas, ktorého vyzval na skórovanie do prázdnej brány Zagrapan.

V 60-tich minútach rozhodnutie neprišlo, predĺženie viac sedelo hosťujúcemu mužstvu. V ňom najprv Charbonneau trafil žŕdku, ale všetko si vynahradil o pár momentov neskôr. Po faule na neho rozhodcovia v 65. minúte nariadili trestné strieľanie, ktoré legionár Detvy s prehľadom premenil a rozhodol o víťazstve hostí.

1. N. Zámky 9 5 1 1 2 31:19 18

2. Nitra 6 6 0 0 0 24:16 18

3. Poprad 6 4 0 1 1 24:12 13

4. Zvolen 6 4 0 1 1 19:13 13

5. Michalovce 7 3 2 0 2 26:21 13

6. Detva 8 3 2 0 3 26:26 13

7. Slovan 6 2 1 0 3 16:15 8

8. Košice 7 2 0 1 4 19:21 7

9. Trenčín 5 2 0 0 3 14:17 6

10. B. Bystrica 6 1 1 0 4 14:23 5

11. DVTK 6 0 0 3 3 8:20 3

12. L. Mikuláš 6 0 0 0 6 14:32 0