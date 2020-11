Začiatky Stožkára sa viažu s Kubom, odohrali ho už 40-krát

Herci spod Poľany pracujú na novom predstavení.

18. nov 2020 o 20:27 TASR

STOŽOK. Traja zhavranení bratia, Prorok Rak, Intrigáni, Kubo či Detvianska nátura sú divadelné hry, ktorými svojich divákov zabáva Divadelný ochotnícky súbor Stožkár. Herci spod Poľany, z obce Stožok v Detvianskom okrese, odohrali od svojho vzniku už 77 predstavení.

"Začiatky sa spájajú s veselohrou Kubo. Inšpiroval ma Milan Výbošťok, ktorý u nás hrá Kuba. Vie veľmi dobre zahrať hry, v ktorých účinkoval herec Jozef Kroner. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v našom pastoračnom centre v máji v roku 2012. Ani sme sa nenazdali a hra bola na svete," povedala pre TASR vedúca súboru a jeho zakladateľka Radka Búdová.

"Premiéra mala veľký úspech. Je to taký muzikál, hovorené slovo, ľudový tanec a aj spev. Spolupracujeme s ľudovými hudbami z Podpoľania. S oblečením bolo ťažšie. Pomáhali sme si, ako sa len dalo. Kroje sme si požičiavali zo súboru a zveľaďovali sme si našu krojáreň. Pomaly sme získavali aj ďalšie kostýmy a kulisy. Peniaze sme si zarobili vystúpeniami, získali sme dotácie a finančne pomáha i obec Stožok," pokračuje vedúca, ktorá hru so svojím ochotníckym kolegom, folkloristom Jaroslavom Černákom, režírovala a aj si v nej zahrala.

"O scénu sa postaral Janko Bohumeľ zo Stožka, ktorú nám závidia široko-ďaleko," doplnila s tým, že Kuba odohrali stožockí herci už 40-krát. Zo všetkých predstavení, ktoré majú vo svojom repertoári, je to najviac.

Na javisko eskalátorom

"Raz som chodila po javisku ako postava v Kubovi a stále som čakala na herca, ktorý hral Štefana. A jeho nikde, zabudol vyjsť na scénu. Na opačnej strane si spokojne sedel a debatoval s hercami," spomína na veselé príhody počas vystúpení šéfka ochotníkov.

"Zaujímavé vystúpenie bolo aj v nákupnom centre vo Zvolene, hrali sme rozprávku Traja zhavranení bratia. Prísť na javisko eskalátorom sa hocikomu nepodarí. Pán, ktorý bol na nákupe, sa na nás nevedel vynadívať, až narazil do bankomatu," smeje sa Búdová a pripomína, že divadelná rozprávka vznikla na motív slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského a je určená hlavne pre deti.

"Raz hral jedného z havranov nádejný mladý herec. Na javisko vyšiel v čižmách našej herečky. Našťastie boli ľudové, takže to nebol žiadny problém. Nasledoval však ďalší havran, ktorý sa na javisku ocitol v tyrkysových 'kroksách'. A to už problém bol," rozpráva so smiechom vedúca súboru.

Pripravujú premiéru

Stožkár má v súčasnosti 22 stabilných členov, do niektorých hier však pozývajú aj ďalších ochotníkov. "Ľudí so zmyslom pre humor, ktorí majú radi divadelné umenie, je v Stožku veľa," zhrnula Búdová.

Radka Búdová a Jaroslav Černák. (zdroj: TASR/Silvia Tannhauserová)

V súčasnosti Stožkár pre divákov pripravuje predstavenie Rysavá jalovica. Jej premiéru chystajú, keď sa skončí pandémia nového koronavírusu a ľudia sa budú môcť opäť vrátiť ku kultúre.

Okrem domácej pôdy vystupuje súbor aj v okolitých obciach v okrese, navštívili však aj Martin, obec Staškov, Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Krupinu i Srbsko. "Pozvali nás tam moji kamaráti, ktorých som spoznal vďaka folklóru. V rámci spolupráce sme tam pre deti zorganizovali školu tanca, kde sme si vymenili tanečné i divadelné skúsenosti," dodal režisér všetkých divadelných hier Stožkára Jaroslav Černák.

Najväčším úspechom divadla je ocenenie Laureát festivalu Stanislava Chrena, ktorý sa pred piatimi rokmi uskutočnil v Kanianke pri Prievidzi. Ocenenie získal súbor za hru Kubo.

Za rozprávku Traja zhavranení bratia, ktorú dramaturgicky naštudovala Marcela Černáková, získal Stožkár tretie miesto v regionálnej prehliadke, za excelentný výkon za rolu Hrbáča získal cenu poroty Jaroslav Černák.

Mimoriadne ocenenie za ženský herecký výkon v hre Intrigáni získala Marcela Černáková. Prvé miesto získal Stožkár v regionálnej súťaži v Detve za rozprávku Prorok Rak.