Detva v malom derby neuspela. Bystričania vyhrali prvý zápas v sezóne

Dohrávka 5. kola priniesla pod Poľanou malé stredoslovenské derby.

7. nov 2020 o 9:25 TASR

HC 07 Detva - HC'05 Banská Bystrica 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Góly: 26. V. Fekiač (Nauš) - 9. Ďatelinka (Tamáši), 55. Faško-Rudáš (Sojka, Biro), 58. Breton. Rozhodovali: Konc st., Hronský – Jurčiak, Durmis, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

HC 07 Detva: Sholl – Turan, Golian, Rais, Ľalík, Jendroľ, Gachulinec, Rymsha, F. Fekiač – Nauš, V. Fekiač, Žilka - Charbonneau, Čacho, Cox - Ščurko, Downing, Ľupták - Askarov, Valent, J. Sýkora

HC'05 Banská Bystrica: Vay – Drew, J. Brejčák, Žiak, Ďatelinka, Welsh, Breton, Biro, Demo – Lamper, Winquist, M. Sloboda – Šimun, Tamáši, Kabáč – Vašaš, Fafrák, Faško-Rudáš – Lunter, Sojka, Výhonský

Malé stredoslovenské derby malo od začiatku vyrovnaný priebeh. Domáci mohli ísť do vedenia už v 2. minúte, keď sa dostal do nájazdu Downing, ale Vaya neprekonal. Následne si tímy vyskúšali hru 4 na 4, počas ktorej predviedli peknú akciu Breton s Welshom, dobrý zákrok si pripísal Sholl. Bystričanom sa podarilo skórovať pri druhej takejto situácii po vzájomnom vylúčení Jendroľa a Winquista. Tamáši prihral Ďatelinkovi a ten prudkou strelou poslal v 9. minúte svoj tím do vedenia. O chvíľu mohlo byť 2:0, no Winquist nepochodil pri nájazde a vzápätí vychytal Sholl aj Slobodu. Detva mohla vyrovnať v 15. minúte po rýchlej akcii, no Valent nedostal puk za Vaya.

Odštartovala druhú tretinu takmer minútovou presilovkou o dvoch hráčov, no nedokázala ju premeniť na gól. Vyrovnať sa jej však podarilo o pár minút neskôr, tesne po vlastnom oslabení. Po chybe bystrickej obrany sa dostal do šance V. Fekiač a bekhendom rozvlnil sieť - 1:1. Domáci mohli ísť aj do vedenia, ale vôbec im nevyšla ďalšia presilovka. V závere druhého dejstva si vypracovali oba tímy dobré šance, no Cox ani Winquist neuspeli.

Do tretej tretiny vstúpili lepšie hostia, ktorí si vypracovali niekoľko šancí, no Sholla neprekonali Sojka, Lunter a ani Výhonský. Na druhej strane pohrozil Ščurko. V 54. minúte mohlo zlomiť remízový stav domáci Downing, no len tesne minul bránku a vzápätí zahrmelo na druhej strane. Biro zachytil puk, Sojka prihral Faškovi-Rudášovi a ten poslal hostí do vedenia. "Barani" definitívne zlomil zápas na svoju stranu v 58. minúte, keď využil presilovku Breton - 1:3.