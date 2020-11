V nemocniciach siete AGEL je možné sa naďalej otestovať aj PCR testom

Spoločnosť umožňuje testovanie v ôsmich zdravotníckych zariadeniach.

6. nov 2020 o 15:01

Sieť vybraných zdravotníckych zariadení AGEL na Slovensku stále umožňuje komerčné testovanie samoplatcov na prítomnosť ochorenia COVID-19.Testovať sa prostredníctvom tejto najspoľahlivejšej metódy sa dá v aktuálne v ôsmich zdravotníckych zariadeniach, cena komerčného testu je 65 EUR. Spoločnosť AGEL touto službou vychádza v ústrety mnohým žiadostiam verejnosti.

Komerčné testovanie je určené pre osoby, ktoré nemajú odporučenie od lekára, teda nespĺňajú indikačné kritériá stanovené hlavným hygienikom SR. Otestovať sa je možné v odberových miestach v ôsmich zdravotníckych zariadeniach siete AGEL na Slovensku, a to v AGEL Clinic Bratislava, Nemocnici AGEL Komárno, Nemocnici AGEL Levice, Nemocnici AGEL Zlaté Moravce, Nemocnici AGEL Zvolen, Nemocnici AGEL Levoča, Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok a v Nemocnici AGEL Košice-Šaca.

Spôsob objednávania samoplatcov na testy koronavírusu COVID-19 je veľmi jednoduchý. ,,Pacient sa zaregistruje a elektronicky objedná cez webový portál www.agellab.sk prostredníctvom rezervačného systému. Zvolí si pre neho vhodné mesto otestovania, dátum a čas odberu a zaplatí online za vyšetrenie. Následne sa klient dostaví v presne stanovený čas na odberové miesto, kde mu bude odobratá vzorka - výter z nosohltanu. Vzorka bude potom odoslaná do laboratória AGELLAB na vyšetrenie PCR metódou,“ vysvetľuje Ing. Elena Gaboňová, manažérka laboratórneho segmentu AGEL SK.

Cena vyšetrenia pre účely komerčného testovania je 65 EUR a zahŕňa náklady spojené s odberom vzorky a laboratórnym vyšetrením. ,,Výsledky vyšetrenia poskytneme do 48 hodín od odberu. Výsledok vyšetrenia oznámime pacientovi elektronicky e-mailom v šifrovanej podobe. Heslo pre zobrazenie a otvorenie výsledkovej správy odošleme klientovi cez SMS. Výsledky budú uvedené aj v cudzom jazyku, a to v angličtine, maďarčine a nemčine,“ uviedla Ing. Elena Gaboňová. V prípade pozitívneho výsledku bude pacient kontaktovaný aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno a pacienti by nemali predtým jesť a piť, mali by prísť bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, nefajčiť ani elektronické cigarety, nesmie sa žuť žuvačka, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla.