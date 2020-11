Karanténa HKM Zvolen sa predlžuje, rozhodol o tom regionálny hygienik

Z preriedeného kádra HKM Zvolen muselo znova odísť do karantény viac hráčov, ako sa doň po uzdravení vrátilo.

5. nov 2020 o 15:49 (sč)

ZVOLEN. Hoci sa hokejisti HKM Zvolen, aj keď s okliešteným kádrom, pripravovali na reštart sezóny po nútenej karanténe, momentálne je opäť všetko inak.

Zvolenčania sa najbližšie mali predstaviť už v piatok v Michalovciach v súboji o prvé miesto tabuľky. Ten sa napokon v tomto termíne neuskutoční.

Karanténa HKM Zvolen sa predlžuje. „Keďže počas posledných troch dní muselo z už aj tak poriadne preriedeného tímu odísť do karantény viac hráčov, ako sa doň po uzdravení vrátilo, pre A-mužstvo HKM sa na základe rozhodnutia hlavného regionálneho hygienika karanténa predlžuje,“ informoval HKM Zvolen prostredníctvom svojho webu.

Zvolenčania už požiadali Ligovú radu Tipos extraligy o odloženie najbližších troch stretnutí, čo znamená, že návrat do ligového kolotoča by sa mal uskutočniť až v piatok 13. novembra, kedy by mala byť na programe dohrávka 12. kola v Košiciach. Po nej by mal nasledovať nedeľňajší domáci duel s Novými Zámkami.