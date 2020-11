Právnická fakulta: Zamestnávatelia majú právo žiadať od zamestnanca negatívny test

Úrad na ochranu osobných údajov tvrdí, že na to chýba právny základ.

2. nov 2020 o 10:36 SITA

Smú zamestnávatelia žiadať od zamestnanca certifikát s negatívnym výsledkom na koronavírus? Viaceré inštitúcie sa o to stále sporia. (Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Zamestnávatelia majú právo žiadať, aby im zamestnanec preukázal, že má negatívny test na koronavírus. Či už z celoplošného testovania alebo z iného schváleného testovania.

Ako upozorňuje portál webnoviny.sk, vyplýva to z analýzy Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú fakulta vypracovala pre Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Právna analýza tak dáva za pravdu vláde. Úrad vlády SR aj ministerstvo práce tvrdia, že zamestnávatelia na to nárok majú, podľa Úradu na ochranu osobných údajov SR však na takýto nárok zamestnávateľa chýba právny základ.



Základným právnym titulom pre spracúvanie informácie o teste zamestnanca na COVID-19 je podľa právnikov predovšetkým vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

"Ide o totožnú situáciu ako v prípade, keď v letných mesiacoch boli zamestnanci povinní informovať zamestnávateľa o návrate z tzv. červených krajín, pričom predmetnú povinnosť taktiež upravoval podzákonný právny predpis,“ uvádza sa v analýze.

V nej ďalej odborníci podľa portálu webnoviny.sk vysvetľujú, že ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné vyhlášku ÚVZ SR považovať za dostatočnú, slovenský právny poriadok upravuje množstvo ďalších ustanovení, ktoré môžu zamestnávatelia využiť na právnom základe verejného záujmu.



Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil vo štvrtok 29. októbra na svojom webe stanovisko, ktoré o deň na to aktualizoval, no jeho záver bol rovnaký. Tvrdí, že pokiaľ ide o spracúvanie informácie o negatívnom výsledku testu na COVID-19, je potrebné, aby zamestnávateľ disponoval právnym základom v zmysle európskych nariadení.

Taký však úradu, podľa jeho analýzy relevantných právnych predpisov, nie je známy.

Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa rozšírili opatrenia v rámci núdzového stavu vrátane zákazu vychádzania, nepovažuje z pohľadu ochrany osobných údajov za dostatočný právny základ na spracúvanie tohto údaja.