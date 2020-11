Testovanie: V Hriňovej otestovali v sobotu 3357 ľudí

Testovanie odhalilo aj nakazených.

1. nov 2020 o 10:11 TASR

HRIŇOVÁ. V meste Hriňová v Detvianskom okrese v sobotu otestovali 3357 ľudí na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že je to 63 percent z počtu obyvateľov mesta vo veku od desať do 65 rokov.

Presné informácie o počte pozitívne testovaných ľudí zatiaľ mesto nemá k dispozícii. Podľa primátora je to však približne jedno percento otestovaných.

V meste pod Poľanou všetky odberné miesta v nedeľu ráno otvorili načas. Na všetkých miestach sa podľa primátora môžu ľudia otestovať bez čakania v rade.

V Hriňovej je k dispozícii osem odberných miest. "Využívame priestory dvoch školských telocviční, výrobnú halu v priemyselnom areáli, mestské kultúrne stredisko a mestský štadión," ukončil Horník.