Svetový a európsky šampión preferuje cviky s vlastnou váhou. Športové naj Petra Winklera

Peter Winkler trochu inak v našej obľúbenej rubrike.

28. okt 2020 o 9:28 Stanislav Černák

ZVOLEN. Najznámejší zvolenský naturálny kulturista Peter Winkler je vo svojom športe dnes už legendou.

Aj keď už má po päťdesiatke, stále sa venuje naturálnej kulturistike, navyše stále žne úspechy doma aj v zahraničí. Neraz necháva za sebou aj o niekoľko dekád mladších súperov.

Aktuálne spadá do kategórie Masters II, čo je kategória pre mužov od 50 do 60 rokov.

Peter Winkler je niekoľkonásobným majstrom sveta, Európy i Slovenska. V týždenníku MY sme sa opäť vrátili k čitateľmi obľúbenej rubrike Športové naj, kde predstavujeme netradičným spôsobom športovcov z nášho regiónu.

Po niekoľkomesačnej odmlke vám takto predstavujeme práve Petra Winklera.

Najväčší úspech

Pre mňa je najväčším úspechom moje prvé absolútne víťazstvo z roku 1998. Bola to medzinárodná súťaž neregistrovaných pretekárov, ktorá sa pod názvom Fitness víkend konala v Martine (semifinále) a v Žiline (finále). Najvyššiu športovú hodnotu však určite má moje posledné absolútne víťazstvo na MS 2016 v Budapešti (federácia INBA), na ktorých sa mi podarilo zvíťaziť aj v kategóriách muži do 180 cm, muži nad 40 rokov a tiež v pároch. Je to určite rarita, aspoň v mojom športe.

Najväčší trapas

Neviem, či sa to dá nazvať práve trapasom, ale svoju prvú súťaž v roku 1992 som bol nútený absolvovať v spodnom dieli dámskych plaviek. Bolo to tým, že som si zabudol svoje a náhradu mi nezabezpečil nik dôležitejší ako promotérka súťaže... Vtedy, našťastie, neboli v móde tangá, takže diváci si to pravdepodobne ani nevšimli (úsmev).

Najobľúbenejší cvik

Preferujem cviky s vlastnou váhou. Prvým z takých cvikov, ktorý som začal pravidelne cvičiť ešte na základnej škole, boli klasické kľuky, takže moja odpoveď je jasná.

Najväčší súper/rival

Takých súperov bolo počas mojej kariéry skutočne veľa. Bol ním napríklad aj Ivan Pavlisko, s ktorým som súperil pred približne dvadsiatimi rokmi, kedy u nás ešte naturálna kulturistika oficiálne neexistovala. Zatiaľ čo ja som súťažil ďalej, z Ivana sa stal úspešný fotograf v oblasti fitness. Aj z toho dôvodu sa z času na čas stretneme a pospomíname na staré dobré časy.