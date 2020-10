Zomrel Marcel Daniš. Ten, čo hrával s Dežom

Počúvať bigbít cielene nebolo možné, nebolo kde, zaspomínal v minulosti známy zvolenský bigbiťák.

24. okt 2020 o 23:35 MOJ

ZVOLEN. Vo veku 69 rokov dnes zomrel známy zvolenský hudobník Marcel Daniš. Hovorili o ňom aj s prívlastkom „ten, čo hrával s Dežom“.

Večný „bigbiťák“, basgitarista, ale tiež vokalista a iniciátor zvolenských Starých pák, pôsobil začiatkom 70. rokov v Ursinyho kapele Provisorium (v zostave Dežo Ursiny - Jaro Filip - Vlado Mallý - Marcel Daniš).

Neskôr sa preslávil so zvolenskou skupinou NO5 (Jozef Krajlik - basová gitara, Marcel Daniš - klávesy, spev, Miroslav Kostrec - klávesy, spev, Pavel Kabina - bicie, Dušan Ryboš - gitara, spev).

Posledne účinkoval vo zvolenskej kapele Definitívum, ktorá hrala hity Jara Filipa či Deža Ursyniho. Spolu so svojím synom, známym slovenským hercom Ondřejom Danišom, ktorý v nej hrá na klávesy.

Marcel Daniš. (zdroj: Archív redakcie)

Ako ho zasiahol prvý bigbít

Začiatkom 60. rokov minulého storočia som zavŕšil vek desiatich rokov a začal som intenzívne vnímať populárnu hudbu (vtedy ešte „tanečnú“). Onedlho dorazila twistová éra a to už so mnou riadne šilo. To ale nebolo nič proti tomu, keď zaznel z rádia prvý bigbít.

Mohol sa písať rok asi tak 1963 – 64. Dnes už presne neviem, kedy to bolo, ale s určitosťou viem, čo to so mnou robilo. Hlava strčená v búdke rozhlasu po drôte (to bola taká drevená kisňa s jedným gombíkom na hlasitosť, ktorou štát po kábli dával ľuďom na „výber“, čo môžu počúvať). Mal jedinú stanicu a výber spočíval v možnosti počúvať práve tú jedinú alebo nič. ...

Počúvať bigbít cielene nebolo možné, nebolo kde. V televízii ešte neexistoval, platne neboli, takže ostávala jediná možnosť, a to číhať pri rádiu, či niektorý osvietený redaktor niečo nepustí a ak áno, rýchlo si to nahrať na magnetofón, pravda, ak ste nejaký mali. Musím na tomto mieste uviesť, že v tom čase mal jediný magnetofón Mišo Chuťka a ten bol aj náš prvý dodávateľ nahrávok, z ktorých sme sa potom učili základy tejto hudby...

Takto si zaspomínal na svoje prvé stretnutia s bigbítom Marcel Daniš v knihe Zvolen v príbehoch a spomienkach Zvolenčanov, ktorú z iniciatívy jej autora Jozefa Poliaka vydalo mesto Zvolen.