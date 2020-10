Úspešná vodná slalomárka Kortišová presedlala na cyklistiku

Zvolenčanka Barbora Kortišová prezradila exkluzívne pre MY, prečo sa začala venovať inému športu.

21. okt 2020 o 13:04 Stanislav Černák

Barbora Kortišová vymenila kajak za bicykel. (Zdroj: koláž MY (zdroj fotiek: TASR a jmphoto.sk))

ZVOLEN. Barboru Kortišovú poznajú Zvolenčania ako úspešnú vodnú slalomárku. Viackrát sa jej ušlo ocenenia od mesta v ankete o najúspešnejšieho športovca spod Pustého hradu. Kortišová sa napríklad v roku 2016 stala majsterkou sveta v disciplíne C2 šprint.

Vodný slalom je ale na prekvapenie mnohých v jej prípade už minulosťou. Aktívne sa mu prestala venovať na jar 2019.

Deväťnásťročná Zvolenčanka presedlala na cyklistiku. Prečo práve na tento šport? „Prišlo to spontánne. Vždy som sa chcela hýbať. Neviem si predstaviť, že by som nešportovala,“ povedala Barbora Kortišová pre týždenník MY.

Približne rok jazdila rekreačne, od roku 2020 sa venuje cyklistike aj súťažne.

Jej najväčším úspechom je zatiaľ piate miesto na majstrovstvách Slovenska v cross country v Selciach. Za sebou má už aj troje pretekov v cestnej cyklistike.

„Tu som bola rada, že som ich vôbec došla,“ prezradila s úsmevom.

Barbora Kortišová sa rozhodla vysvetliť pre športovú verejnosť nečakanú zmenu športu.