Zvolen hľadá dobrovoľníkov, pomôcť majú pri celoplošnom testovaní

Mesto sľubuje za pomoc odmenu.

20. okt 2020 o 15:45 MOJ

ZVOLEN. Zvolen hľadá dobrovoľníkov, pomôcť majú s vypĺňaním formulárov pri celoplošnom testovaní na Covid- 19.

Pri odbere sa budú musieť vyplniť informácie o každom jednom účastníkovi, pričom vláda preniesla úlohu na mestá a obce.

V menších obciach starostovia s touto úlohou pravdepodobne nebudú mať výraznejší problém. Na jedno odberné miesto im postačí zabezpečiť dvoch až troch administratívnych pracovníkov.

V mestách však bude situácia omnoho náročnejšia. „V prípade Zvolena pôjde najmenej o 30 odberných miest, štát na každom z nich požaduje prítomnosť niekoľkých administratívnych pracovníkov,“ vysvetľuje primátorka mesta Lenka Balkovičová.

Testovanie sa má uskutočniť na budúci týždeň počas piatka, soboty a nedele, zopakuje sa aj o týždeň neskôr. Dohromady pôjde o 6 dní, počas ktorých sa bude testovať celých 12 hodín. Ak by sa hneď tí istí ľudia striedali po 6 hodinách, pre oba predĺžené víkendy je potrebných minimálne 120 ľudí. A to by sa stále išlo len o dvoch administratívnych pracovníkov na jednom odberovom mieste.

Dobrovoľníkov preto bude mesto potrebovať oveľa viac. „Hoci nepôjde o náročnú prácu, náročné budú, pochopiteľne, pracovné podmienky. Uvedomujeme si to a preto hľadáme ľudí, ktorí sú ochotní aj napriek tomu pomôcť. Za prácu ich, samozrejme, odmeníme,“ dodala primátorka.

Záujemcovia starší ako 18 rokov sa môžu prihlásiť e-mailom na adresu dobrovolnici@zvolen.sk.

Prvé kolo celoplošného testovania vláda naplánovala na posledné dva októbrové a prvý novembrový deň. Druhé kolo by sa malo uskutočniť o týždeň neskôr, teda 6. až 8. novembra. Počas oboch predĺžených víkendov by mali byť na Covid – 19 testovaní dospelí aj deti od 10 rokov.