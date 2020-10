Dres Zvolena dočasne oblečie odchovanec Marek Ďaloga

Dohoda HKM so skúseným obrancom zatiaľ platí na dva zápasy.

20. okt 2020 o 14:50 (sč)

ZVOLEN. Tridsaťjedenročný odchovanec zvolenského hokeja Marek Ďaloga opäť oblečie dres HKM Zvolen. Naposledy sa tak stalo v marci 2012.

Skúsený obranca nastúpi za Zvolen už v zápase proti Novým Zámkom. Ďaloga pritom trénuje s tímom už od septembra.

„Doteraz to boli len tréningy bez zápasu a som rád, že tréner Oremus mi ponúkol miesto v zostave. Nateraz by to mali byť dva najbližšie zápasy, čo bude ďalej, ukáže čas. Situácia sa mení každým dňom a je ťažké niečo si plánovať, od leta s tým už mám svoje skúsenosti. Preto sa teraz sústredím na moje prvé dve vystúpenia v sezóne, na ktoré sa veľmi teším. Ostatné bude závisieť od ďalšieho vývoja,“ povedal Marek Ďaloga pre klubový web.