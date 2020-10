Zvolenčania si budú musieť priplatiť za teplo, ceny stúpnu o tri percentá

Na to, aby sa vo Zvolene kúrilo, sa bude musieť spáliť aj malé množstvo uhlia.

20. okt 2020 o 13:45 SITA

ZVOLEN. Ceny tepla ako v jedinom zo šestice teplárenských podnikov riadených štátnou akciovo spoločnosťou MH Manažment stúpnu vo Zvolene, a to o 3 percentá. Dôvodom zvýšenia cien tepla od Zvolenskej teplárenskej je projekt presahujúci 30 miliónov eur, ktorý je v sklze z rôznych dôvodov, informoval generálny riaditeľ MH Manažment Ľuboš Lopatka.

Ceny pritom v ostatných štátnych teplárňach budú pre väčšinu zákazníkov nižšie alebo približne rovnaké ako v tomto roku.



„Manažérsky jazyk je taký, že sme našli zmluvy, ktoré neboli vyvážené. To v politickom jazyku znamená, že teplárne, a hlavne tepláreň Zvolen, riadili vagabundi a toto, samozrejme, skončí trestnými oznámeniami,“ konštatoval k situácii v štátnych teplárňach minister hospodárstva Richard Sulík.



„Je naša veľká úloha, aby sme to doriešili tak, aby nebola ohrozená cena tepla a dodávky tepla pre občanov Zvolena. Aj z toho dôvodu sme pristúpili k dočasnému krízovému riešeniu, keď sme dostali súhlas na to, aby sme vo Zvolene spálili nejaké minimálne množstvo uhlia, aby sme zabezpečili vykurovanie,“ dodal Lopatka.



V budúcnosti plánuje holding do roku 2023 vylúčiť z palivovej základne uhlie. Chce sa naďalej zameriavať na spaľovanie štiepky v teplárňach Martin a Zvolen, v Bratislave zase využiť odpadovú vodnú paru z OLO (Odvoz a likvidácia odpadu a.s.). „Potom je to nová téma geoterm, využitie geotermálnej energie v Košiciach,“ priblížil riaditeľ MH Manažment s tým, že zatiaľ v tejto veci neprišlo k dohode. Zároveň je víziou holdingu, aby Slovensko energeticky využívalo odpad, ktorý momentálne končí na skládkach. Ako vhodné mestá sa javia Trnava, Zvolen a Žilina. „Pokiaľ to neurobíme, Slovensko bude ešte viac zasypané odpadom,“ myslí si Lopatka.



Zvolenská teplárenská a.s. bola založená Fondom národného majetku v decembri 2001, pričom história spoločnosti siaha do roku 1949. Firma v súčasnosti prevádzkuje dva samostatné zdroje tepla, ktorých tepelný výkon plne postačuje pre zabezpečenie potrieb tepla celej lokality mesta Zvolen. Aktuálne prebiehajúcou rekonštrukciou sa má zmeniť palivová základňa z hnedého uhlia na drevné štiepky a doplnkové palivo – zemný plyn.



Spoločnosť MH Manažment je od roku 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jej 100 % akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR. Hlavnou úlohou firmy je spravovanie majetkových podielov štátu najmä vo forme akcií v 52 rôznych podnikoch v hodnote takmer štvrť miliardy eur. Patria sem napríklad 100 % podiely v spoločnostiach Dlhopis o.s.p., Poliklinika Tehelná v Bratislave a teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline, takmer 80 % podiel v kúpeľoch Sliač, 75 % podiel v Burze cenných papierov a menej ako 50 % podielov v sedemnástich podnikoch SAD.