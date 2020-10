Disciplinárka prešetrila incidenty. Je to výsmech, hovorí šéf krupinského futbalu

Po zverejnení trestov za záver dorasteneckého derby medzi B. Štiavnicou a Krupinou zavládlo u hostí sklamanie.

19. okt 2020 o 9:50 Stanislav Černák

KRUPINA. Padli verdikty disciplinárnej komisie zo zápasu dorasteneckého derby IV. ligy skupiny Juh medzi Banskou Štiavnicou a Krupinou. Dvom nepríjemným incidentom, ktoré poznačili dorastenecké derby, sme sa už venovali podrobnejšie.

Disciplinárna komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ) už vyriekla verdikty, s ktorými nie sú spokojní v klube MFK Strojár Krupina.

Prehľad prešetrovaní disciplinárnej komisie SsFZ a jej závery: Adam Binder (FK Sitno Banská Štiavnica) za opakované sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre dostal stopku na dva zápasy Daniel Hudák (tréner FK Sitno Banská Štiavnica) bez prijatia ďalších opatrení Marian Valica (tréner MFK Strojár Krupina) bez prijatia ďalších opatrení Erik Pálka (MFK Strojár Krupina) bez prijatia ďalších opatrení, za zlomenú rohovú zastávku musí Krupina zaplatiť Banskej Štiavnici do 20. 10. 2020. Klub hostí musí zároveň odoslať zväzu doručenie dokladu o úhrade vysporiadania s FK Sitno Banská Štiavnica. FK Sitno Banská Štiavnica (IV. liga dorast U19 skupina JUH) – klub dostal pokarhanie MFK Strojár Krupina (IV. liga dorast U19 skupina JUH) – bez prijatia ďalších opatrení

Zavládlo sklamanie

„Sme sklamaní z rozhodnutia disciplinárnej komisie, pretože sme očakávali tresty pre Štiavničanov, nie pokarhanie,“ uvádza pre týždenník MY prezident MFK Strojár Krupina Miloš Dedok.

A pokračuje, „pokarhanie je len zdvihnutím varovného prstu. Evidentne tu nie je rovnaký meter na všetky kluby.

Je to výsmech pre náš klub a pre ľudí, ktorí robia futbal. Nemožno na to nepoukázať a nechávať to tak.“