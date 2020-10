Ako vybrať darček, aby urobil naozaj radosť?

Moment, keď si blízka osoba vezme váš dar a vy uvidíte v jeho očiach prekvapenie, je vzácnym okamihom radosti a pozitívnych emócií.

19. okt 2020 o 0:00

Radi dostávate darčeky? Baví vás dávať darčeky? Pre väčšinu ľudí je odpoveďou „áno“. Mnoho ľudí navyše verí, že rozdávanie darčekov je oveľa príjemnejšie ako ich prijímanie. Moment, keď si blízka osoba vezme váš dar a vy uvidíte v jeho očiach prekvapenie, je vzácnym okamihom radosti a pozitívnych emócií. Ale niekedy vybrať darček nie je také ľahké.

Či už vyberáte darček pre milovanú osobu, pre jedného z vašich rodičov, pre blízkeho priateľa alebo kolegu, vždy chceme nájsť niečo, čo poteší, ohromí i očarí, niečo neobvyklé, originálne a zároveň užitočné. Ak potrebujete kúpiť darček na Vianoce, darček k narodeninám , darček na svadbu, kolaudáciu alebo len tak, aby ste niekomu vyčarili úsmev na tvári, pomôže vám náš sprievodca výberom darčekov.

Ako vybrať ten správny darček pre muža

Keď uvažujeme o obdarovaní mužov, myslíme na darčeky z našej perspektívy. Zdá sa, že mužov viac zaujímajú darčeky, ktoré preukazujú pochopenie ich potrieb. Majú radi praktické darčeky, ktoré prispievajú k ich osobnému a profesionálnemu životu. Namiesto toho, aby ste strácali čas plánovaním zložitého prekvapenia alebo trávili mesiace pletením svetra, myslite na to, čo skutočne potrebuje. Chlapi sú dosť priami, pokiaľ ide o to, čo chcú a potrebujú. Pravdepodobne nebudú analyzovať vaše dary rovnakým spôsobom, ako by ste vy analyzovali darčeky, ktoré ste dostali od neho. Niekedy je menej viac.

Vybrať správne darčeky pre mužov je skutočná výzva! Kto z nás napokon nepočul mýtické „nič nepotrebujem“, keď ste sa pýtali, aký darček mu kúpiť. Muži najradšej dostanú niečo praktické. Ich preferencie je niekedy skutočne ťažké uhádnuť. A ešte ťažšie zvoliť taký darček pre muža, ktorý ho prekvapí. Športové pomôcky, technické hračky, set náradia, elektronika, videohry, slnečné okuliare, rukavice, štýlové hodinky a rôzne doplnky - to sú len niektoré z našich tipov na darčeky pre mužov.

Aké prekvapenie pripraviť pre vašu milovanú ženu

Perfektný darček pre ženu by ste mali vyberať podľa jej osobnosti, záujmov a vzťahu, ktorý vás spája. Ak ste si veľmi blízki, môžete si dovoliť darček, ktorý bude odkazovať na jej originálny koníček alebo spoločné chvíle. Musíte si však byť istí, že darček, ktorým sa chystáte obdarovať, príjemkyňu nezahanbí. Namiesto toho, aby ste sa pýtali svojich priateľov alebo hľadali na online fórach odpovede na otázku, aký darček vybrať pre vašu milovanú, jednoducho ju začnite počúvať. Ženy často spomínajú, čo ich fascinuje, čo by chceli mať alebo čo si nemôžu dovoliť.

Ak presne nevieme, aké záujmy má žena, ktorú chceme obdarovať, existuje niekoľko univerzálnych nápadov na darčeky, ktoré potešia takmer každú ženu. Prvým z týchto nápadov sú šperky. Väčšina žien má rada drobnosti a poteší ich pekný prívesok alebo náramok. Výber konkrétnej položky závisí od financií darcu a od toho, ako dobre ženu pozná. Nie je vhodné kupovať veľmi drahé šperky ako darček pre osobu, ktorú ste práve stretli. Väčšina žien má rada aj kvety, preto jej môžete kúpiť dekoračnú rastlinu v peknom črepníku, najmä ak vieme, že v byte pestuje rastliny. Dobrým nápadom na darčeky pre ženy sú vonné sviečky, ktoré je možné umiestniť do izby alebo do kúpeľne. Klasickým a ležérnym darčekom pre ňu na každú príležitosť sú sladkosti, napríklad elegantne zabalené čokolády .