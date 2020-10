Brankár Húska: Rád by som sa dostal do NHL a hlavne sa tam udržal čo najdlhšie

Rozhovor s talentovaným 23-ročným gólmanom, ktorý sa pred novou sezónou rozohráva v HKM Zvolen.

15. okt 2020 o 18:37 Stanislav Černák

ZVOLEN. Hovorí sa o ňom ako jednom z najtalentovanejších slovenských gólmanov. V roku 2015 ho draftoval slávny klub New York Rangers v 7. kole z 184. miesta.

Zvolenský rodák Adam Húska má našliapnuté výraznejšie sa presadiť v NHL, zo slovenských gólmanov sa to poradilo len Jaroslavovi Halákovi.

Nová sezóna najprestížnejšej hokejovej ligy sveta sa začne 1. januára 2020, kempy jednotlivých mužstiev otvoria svoje brány až koncom novembra, a tak sa Adam Húska rozhodol rozohrať sa v materskom klube HKM Zvolen.

Z prostredia klubu New York Rangers idú na 191 cm vysokého brankára len samé chvály. V uplynulej sezóne patrilo Húskovi v klubovej hierarchii až štvrté miesto. Ikonu NHL Henrika Lundqvista však klub z Manhattanu vykúpil zo zmluvy. Rangers vsadili na talentovaného Rusa Igora Šesťorkina.

Nový kontrakt ešte stále nemá podpísaný Alexander Georgiev. Rangers pred pár dňami získali aj amerického gólmana Keitha Kinkaida a Adamovi Húskovi sa dvere do NHL opäť pootvorili o niečo viac.

Uvedomuje si to aj samotný hráč, ktorý sa chce sústrediť len a len na seba, aby dosiahol vytúžený cieľ – chytať v NHL.

Adam, odkedy ste doma vo Zvolene?

V marci som prišiel na Slovensko, ale niekedy v júli som odišiel opäť do Ameriky a vrátil som sa znova začiatkom septembra.

Pred štartom novej sezóny ste sa rozhodli rozohrať sa v rodnom klube a meste. Zatiaľ ste naskočili do jedného zápasu proti Trenčínu. Inkasovali ste dva góly, Zvolen vyhral 3:2. Spokojnosť? Ako ste sa cítili na ľade?

Bola to moja premiéra v najvyššej slovenskej lige. Zápas bol dobrý, výhra potešila. V bráne som cítil dobre, hodnotím to pozitívne.

“ Henrik Lundqvist je milý človek a bol veľká osobnosť organizácie Rangers. Ide z neho rešpekt. „ Adam Húska, brankár New Yorku Rangers

Z jedného zápasu ťažko hodnotiť úroveň ligy, ale predsa. Čo si myslíte u úrovni našej najvyššej hokejovej súťaži? Sledujete ju aj keď ste v zámorí?

Keď som v zámorí veľmi ju nesledujem, ale už keď bolo jasné, že by som sa mal rozohrávať na Slovensku, tak som si robil svoj prieskum. Začal som sledovať prípravné zápasy Zvolena už na začiatku augusta. Aby som vedel, do čoho idem.

S HKM Zvolen ste sa dohodli na spolupráci do polovice novembra. Bola v tom aj dohoda o počte odchytaných zápasov?

Nie. Zápasy sme nejako neriešili. Prioritou bolo, aby som sa mohol pripojiť k tímu, aby som bol v tréningovej praxi.

Ako sa vlastne zrodila dohoda medzi vami a HKM Zvolen? Kontaktoval klub vás alebo?

Keď New York Rangers vypadli z play off, začal som rozmýšľať čo ďalej. Bolo jasné, že do ďalšej sezóny budem mať veľa času. Chcel som ísť na Slovensko a ponúkol som tu moje meno. S agentom sme sa ozvali viacerým tímom a chceli sme si vypočuť ich ponuky. No, vždy som chcel ísť do Zvolena. Zavážilo to, že som rodák odtiaľto, mám tu zázemie, chcel som byť doma s rodinou a kamarátmi, nie niekde po hoteloch.

Je tu s vami aj vaša priateľka?

Áno, je tu aj moja priateľka, ktorá je Američanka. Študuje na vysokej škole, ale keďže všade je korona, vyučovanie prebieha cez internet, takže to zahralo do karát, a dalo sa jej pricestovať do Zvolena so mnou.

Ako sa vaša partnerka cíti vo Zvolene, na Slovensku?

Dobre. Jej sa veľmi páči na Slovensku. Je to pre ňu iná kultúra, ale baví ju spoznávať iné krajiny.

Už síce dlhšie žijete v zámorí, ale ste Zvolenčan. Ktoré miesta v našom meste a okolí máte najradšej? Kam ste vzali vašu americkú priateľku?

Vždy sa tešíme na Pustý hrad, to je už náš rituál. Keď prídeme do Zvolena, tak tam vždy vybehneme. Je odtiaľ krásna panoráma mesta. Som z Podborovej, takže sa zvykneme ísť pozrieť aj na Bakovú Jamu alebo na Sliač. Veľmi sa nám páči aj v Banskej Štiavnici.

“ Chcel by som sa živiť hokejom, pokým sa mi bude dať a pokiaľ mi bude zdravie slúžiť. „ Adam Húska, brankár New Yorku Rangers

Ako sa cítite v klube HKM Zvolen, poznali ste pred príchodom chalanov či trénerov?

Trénerov som až tak veľmi nepoznal s výnimkou Andreja Podkonického a trénera brankárov Makóniho. Zo spoluhráčov som poznal už veľa chlapcov z mládežníckych kategórií vo Zvolene, ale aj z reprezentácie. Takže, poznám dosť chalanov z tímu.

Ako zatiaľ vnímate úvodné kolá ligy, ktoré sú poznačené koronavírusom? Nikdy nie je isté, proti komu budete hrať, zatiaľ Zvolen odohral len jeden zápas podľa rozpisu...

Netreba riešiť proti komu hráme, hlavne, že sa hrá. A nech sa odohrá čo najviac zápasov.

Kam si myslíte, že to HKM Zvolen môže v tejto sezóne dotiahnuť?

Tím má kvalitu na všetkých postoch, ale sezóna je dlhá a zo začiatku sa ešte veľmi ťažko hovorí. Dúfam, že Zvolen pôjde čo najďalej.

Adam Húska má našliapnuté do NHL (zdroj: twitter.com/NYRangers)

Poďme do zámoria. Nepodarilo sa vám odcestovať s tímom do bubliny do Toronta na predkolo play off proti Caroline. Istotne ste výkony spoluhráčov sledovali na diaľku. Rangers vlastne vypadli ako úplne prvý tím. V čom ste videli vy príčiny neúspechu vášho tímu?

Ťažko to takto hodnotiť. Carolina bola zrejme viac hladná po úspechu. Ich útoku s Ahom sa nesmierne darilo. Nám v Rangers to nevyšlo, lámalo sa to už v prvom zápase.

Ako ste celkovo vnímali toto čudesné play off v bublinách a bez divákov?

V bubline som nebol, takže neviem ako to vnímali hráči. Avšak, každý sníva o tom, že vyhrá Stanley Cup, takže istotne každý urobil maximum, čo mohol. Niektorí hovoria, že to bola ľahká situácia pre hráčov, že sa necestovalo a boli na jednom mieste stále, že tento titul nemá až takú cenu. No, ja si to nemyslím. Bolo to náročné aj tak, hráči boli bez rodín.